Як змінився Олег Сенцов за рік війни: ексклюзивна розмова з дружиною та фото з сином

Олег Сенцов з початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та захищає Україну від цинічного ворога. За останній рік він дуже змінився: став батьком, офіцером та ще сильнішим на полі бою.

Кілька днів тому Олег Сенцов розповів про черговий важкий день наступу українських військ. Сьогодні його підрозділ веде важкі бої на Запорізькому напрямку.

Дивіться також "Конотопська відьма": глядачів вразив тизер українського фільму жахів

Як змінився Олег Сенцов за останній рік війни

Майже рік тому, у серпні 2022 року, 24 Канал розмовляв з Олегом Сенцовим через відеозв'язок. Тоді український захисник говорив про те, що Україну неминуче чекає перемога над російськими окупантами: "Ми не можемо дозволити собі програш". Також, за словами Олега, ми обов'язково повернемо Крим, адже "ця війна почалася з Криму, ним і закінчиться".

Втім, ще до нашої розмови, на початку липня 2022 року, український кінорежисер поїхав з фронту на три дні, щоб одружитися з коханою Веронікою Вельч. Сьогодні ми поспілкувалися з дружиною воїна, і вона розповіла, як особисто для неї змінився Олег за останній рік. Вероніка поділилася, як часто бачиться з чоловіком та показала надзвичайно милі фото з сином Дем'яном, який щоденно чекає батька з фронту.

Олег Сенцов з Веронікою Вельч та сином Дем'яном / Фото з сімейного архіву

За словами Вероніки Вельч, Олег – цілісна особистість і дуже стійко на все реагує. "Але коли він є свідком такої великої кількості горя, смерті побратимів, безповоротності втрат, – це не може пройти непоміченим", – сказала дружина.

Я знаю, що він оберігає мене від навколишнього зла. І саме за час війни це стало дуже помітним,

– поділилася Вероніка Вельч.

За останній рік війни, Вероніка з Олегом бачилася три рази. "У нас обох висока інтенсивність життя. Олег на війні, а я обожнюю свою роботу. Проте, до повномасштабної війни ми постійно щось робили удвох. Я купу часу провела із ним на зйомках і кінофестивалях, ми постійно подорожували, тому нам є за що триматись. А загалом, ми стараємось бути на зв'язку, обговорювати найрізноманітніші теми, пам'ятати, що світ більший, аніж оце... Війна забрала у нас багато можливостей, та війна не визначає наше життя".

Олег Сенцов з Веронікою Вельч / Фото з сімейного архіву

Цікаво "Памфір" вийшов на Netflix: чому його варто дивитися

У березні 2023 року Сенцов вперше наживо побачив свого сина. Для Олега це була дуже зворушлива зустріч, про яку він написав так: "Той момент, коли Дем'ян усвідомлює, що тато існує не тільки у телефоні". За словами дружини Вероніки, "для Демі основне, що тато його любить, робить смішні гримаси через відеозв'язок і при зустрічі лоскоче бородою та високо підкидає на ручках".

Коли промовляє любов, то слова зайві,

– говорить Вероніка Вельч.

Олег Сенцов з сином Дем'яном / Фото з сімейного архіву

Після цього Сенцов довго не виходив у соцмережі, адже проходив навчання і готувався до нових боїв. "Ті, хто зараз в окопах, дають час твоїм хлопцям на підготовку. А взвод, яким ти керуєш, повинен бути кращим, щоб відпрацювати на максимум, але у штурмових ротах довго не живуть", – додав режисер.

На початку червня 2023 року Олега підвищили до звання "молодший лейтенант". Відтепер він в офіцерському складі. "Нам не легко, але ми виконаємо свою роботу. Честь маю!", – писав Сенцов.

Олега Сенцова підвищили у званні / Фото з фейсбуку Олега

Нещодавно, 20 червня, Сенцов повідомив, що окупанти підбили їхню машину. Він з екіпажем зміг врятуватися. "Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й зазнали втрат. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується. Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників", – писав Олег.

Як повідомляє Вероніка, для Олега війна – це жахливо. І "не так важливо, що він говорить, набагато важливіше те, про що мовчить", – підсумувала жінка.

Олег Сенцов на війні / Фото з фейсбуку Олега