Оскар-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція головної кінопремії з Лос-Анджелеса

10 березня 2024, 00:19
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Джерело:

Суспільне Культура

У ніч з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі відгримить головна кіноподія року – церемонія вручення Оскара-2024. Красування зірок на червоній доріжці та імена переможців дізнаємося у прямому ефірі, який розпочнеться о 00:30 за київським часом.

Цього року український телеканал вдруге отримав ексклюзивне право на показ трансляції вручення золотих статуеток Оскара-2024. 

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Онлайн-трансляція Оскара-2024

Тож українці зможуть слідкувати за головною кіноніччю на телеканалі Суспільне Культура або на сайті. 

Зірковий бомонд збереться на червоній доріжці о 00:30 за київським часом, а церемонія вручення премії розпочнеться о 1:00 й триватиме до 4:30. 

Головне про Оскар-2024

  • Букмекери вже зробили фінальні прогнози. Перемогу у номінації "Найкращий фільм" пророкують "Оппенгеймеру".
  • Також серед претендентів на золоту статуетку є український фільм. Це документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі"
  • Раян Гослінг, який отримав номінацію на Оскар-2024 за свою роль Кена у фільмі "Барбі", виступить на церемонії з виконанням композиції, що претендує на перемогу в категорії "Найкраща оригінальна пісня".
  • Та це не єдиний живий виступ, який прозвучить зі сцени Оскара. На кінопремії буде одразу кілька музичних номерів, серед яких Біллі Айліш. 

 

Автор: Христина Кобак