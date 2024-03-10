Оскар-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція головної кінопремії з Лос-Анджелеса

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У ніч з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі відгримить головна кіноподія року – церемонія вручення Оскара-2024. Красування зірок на червоній доріжці та імена переможців дізнаємося у прямому ефірі, який розпочнеться о 00:30 за київським часом.