У прямому ефірі: в Емми Стоун тріснула сукня під час вручення Оскара-2024
Казус з американською акторкою Еммою Стоун трапився дорогою на сцену, коли зірка стрічки Бідолашних створінь мала забрати свою статуетку у категорії "Найкраща акторка".
Емма пожартувала, що у всьому винен Раян Гослінг: мовляв, під час його номеру з треком I'm Just Ken вона так ввійшла в азарт, що зламала блискавку в кутюрній сукні від Louis Vuitton, повідомляє Кіно 24.
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Що сталося з сукнею Емми Стоун на Оскарі-2024
Отож, дизайнерське вбрання мало не підвело акторку, коли та підіймалася на сцену, аби забрати свою заслужену статуетку Оскара у номінації "Найкраща акторка" за роль Белли Бакстер у стрічці "Бідолашні створіння".
Емма Стоун / Фото Getty Images
Свою переможну промову Стоун почала з того, що її сукня порвалася. Жартома кінозірка звинуватила в цьому свого колегу по фільму "Ла-Ла Ленд" Раяна Гослінга. Як зауважила Емма, вона не могла всидіти на місці, коли актор виконував легендарну пісню Кена з фільму Барбі, за роль у якому, до речі, він теж був номінований на Оскар-2024.
Як результат, вбрання Стоун тріснуло по швах.
Моя сукня порвана. Я думаю, це сталося під час перфомансу I’m Just Ken,
– сміючись зауважила Емма.
Промова Емми Стоун на Оскарі-2024: дивіться відео онлайн
Чим запам'ятався Оскар-2024
- У 2024 році Україна вперше в історії отримала статуетку Оскар. Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув відзнаку в категорії "Найкращий документальний фільм". Під час вручення статуетки голлівудські зірки стоячи аплодували українській команді.
- Біллі Айліш стала наймолодшою лауреаткою Оскара. У 2024 році вона отримала свою другу статуетку. Цього року співачка виборола перемогу за найкращу оригінальну пісню What Was I Made For, що прозвучала у фільмі "Барбі". У 2022 році вона теж перемогла в номінації "Найкраща пісня" за роботу над треком No Time To Die, який створила для фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати".
- Не обійшлося й без скандалу. Посеред церемонії оргкомітет показав фрагмент промови покійного російського опозиціонера Олексія Навального, як вираз шани йому. У відео Навальний відповідає на запитання про те, що він сказав би людям, якщо його вб'ють.