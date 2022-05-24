"Але почалася велика війна": Олег Сенцов прокоментував появу "Носорога" на Netflix

Попри війну в Україні, фільм Олега Сенцова "Носоріг" показують в українських кінотеатрах, а відучора, 23 травня, – на Netflix. Як на цю новину відреагував режисер – читайте далі.

Стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми. Українська прем’єра відбулася 17 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення, передає 24 канал.

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Кримінальна драма Олена Сенцова "Носоріг" вийшла на Netflix

Кримінальна драма Сенцова – один із небагатьох українських кінопроєктів, які представлені на американській платформі.

Це мав бути великий пост. Про те, що 10 років – це довго. Про те, що зараз би ти багато чого зняв по-іншому і що деякі сцени не вийшли. Про те, як найдорожчий та складний кадр не ввійшов у фінальний монтаж. Про чудових людей, без яких би цей фільм не відбувся, і про росіян, які намагалися зірвати цей проєкт перед світовою прем’єрою та після. Про те, як ми зібрали 5 мільйонів гривень за тиждень українського прокату і скільки б зібрали взагалі, якби не почалася війна. Але почалася велика війна і зараз все це стає не таким важливим. Крім того, що вчора "Носоріг" вийшов на Netflix,

– написав Сенцов у фейсбуці.

Сюжет фільму Олега Сенцова

За сюжетом, "Носоріг" розповідає про 1990-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та української прем’єри "Носорога", ми розмовляли з режисером Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим про історію створення, задум картини, музику, локації та атмосферу стрічки. Повне інтерв’ю ви можете прочитати за посиланням

Історія створення фільму: коротко про головне

Дев'ять років тому, 2012 року, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак, розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року.

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Зйомки кримінальної драми "Носоріг" відбувались у різних містах України таких, як Кривий Ріг, Львів та Київ й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.



Актори фільму "Носоріг" / Фото Володимира Чеппеля, пресслужба фільму

Олег Сенцов на війні

З перших днів війни Олег Сенцов у лавах ЗСУ боронить країну, захищаючи усіх нас від ворога. Як повідомив режисер, останній місяць (лютий, – Кіно 24) вже було зрозуміло, що Росія нападе, просто це було питанням часу. Але коли б не почалось, Сенцов був певен, що піде воювати.

Я сказав: піду зі зброєю, тому що, ну, по-перше, в мене незакритий гешефт за 2014 рік, тому що хлопці воювали, а я сидів на нарах. Хай там як, все одно… Відчуття такого, що я чогось не зробив. Мій шлях воїна – тільки на передці війни,

– наголосив Сенцов.

Час від часу режисер публікує нові фото у фейсбуці, підіймаючи моральний дух українцям. Нещодавно Сенцов показав тепле фото з передової, де він у камуфляжі та обіймає собаку Паркера мисливської породи.

До того ж він не втрачає почуття гумору. Раніше Сенцов опублікував незвичайне фото, на якому він начебто помочився на "пам’ятник Путіну".

Режисер наголошує, що українці мають разом іти до своєї мети. За його словами, зараз ми маємо все зробити для того, аби наші діти не воювали.