Добре, що не направили до продюсера воєнкома, – військовий Михальчук про скандал з Горбуновим
Юрій Горбунов планував зняли скандальний серіал "Інгулець" за 33 мільйони гривень. На цю тему висловився оператор українського фільму "Довбуш" та військовослужбовець ЗСУ Сергій Михальчук.
У розмові з 24 Каналом він розповів, що коли в країні війна, такі речі звучать для військових особливо образливо. На думку Сергія, нам не потрібен розважальний контент, знятий за державні кошти.
Не пропустіть Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів
Сергій Михальчук про скандал довкола "Інгульця"
Звісно, Сергій Михальчук, як і кожен українець наслуханий за скандал довкола "Інгульця". Втім, за його словами, "добре, що це не почули військові й не направили до цього продюсера воєнкома". "Я не знаю, хто це, чесно кажучи. Такі речі звучать для військових особливо образливо. Я вам чесно скажу, при всьому ентузіазмі, я не знаю, кому це потрібно", – сказав він.Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.
Якщо охота посміятися, можна зробити просту ретроспективу того, що вже було зняте і передивитися. Взагалі ми маємо перестати фінансувати телесеріали. Чому? Тому що телесеріали – це в принципі бізнес-контент. На цьому люди заробляють гроші. Це як реклама,
– відреагував він.
Сергій поставив питання: "Яке відношення має держава, гроші наших людей до серіального виробництва?". На його думку, це мають бути приватні гроші тих людей, тих структур, які збираються на цьому заробити.
Коротко про скандал довкола Горбунова
- Влітку стало відомо, що компанія Юрія Горбунова виграла мистецький конкурс, який був оголошений державним підприємством. Студія мала намір зняти 24-серійний серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень. Проте ця новина викликала гострі обговорення в українському суспільстві, і мережу сколихнув скандал. Багато користувачів помітили, що сюжет цього серіалу сильно нагадує сюжет російського шоу "Жуки", яке вийшло у 2019 році.
- Ще один скандал розгорівся після виїзду ведучого за кордон. Видання "Цензор.НЕТ" поширило інформацію, що шоумен перетнув кордон Молдови й, за їхніми ствердженнями, відправився на ексклюзивний курорт в Іспанії.
- Юрій Горбунов заперечив ці обвинувачення і заявив, що він не відвідував іспанські курорти. Крім того, він відмовився від отримання державних коштів на "Інгульця". Однак, ймовірно, серіал все ж таки буде зніматися. У межах цього ведучий заявив, що готовий відмовитися від ордену "За заслуги" II ступеня та передати його військовим.