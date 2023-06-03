Суд затвердив мирову угоду між сім'єю вбитої Галини Гатчінс і Болдвіном: про що домовилися

Ще кілька місяців тому сім'я українки Галина Гатчінс, яку застрелив на зйомках кіно актор Алек Болдвін, подала до суду. Тепер стало відомо, що суд затвердив мирову угоду між сім'єю операторки та актором.

Мирова угода стосується позову проти Алека Болдвіна. Раніше ми повідомляли, що з самого актора зняли обвинувачення в убивстві Галини Гатчінс.

До теми Давно вже треба було зробити, – Алек Болдвін переніс серйозну операцію

Про що домовилися сім'я Гатчінс та Болдвін

Ще в жовтні 2022 року Метью Гатчінс – чоловік загиблої українки, заявив, що сторони досягли мирової угоди, але її має схвалити та затвердити суд.

Деталі врегулювання не розголошуються. Але згідно з ухвалою суду відомо, що мирова угода передбачає забезпечення виплат неповнолітній дитині Гатчінсів, коли їй виповниться 18 та 22 роки.

Раніше Алек Болдвін не хотів виплачувати кошти й говорив, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації. Він не визнав себе винним.

Деталі справи вбивства українки Галини Гатчінс: