Всі відзначають неймовірну акторську гру та цікавий сюжет. Раніше ми робили добірку відгуків – за посиланням. У матеріалі Кіно 24 ми розповімо, чому навколо цього серіалу виник скандал ще до прем'єри.

Чому навколо серіалу "Зворотний напрямок" виник скандал?

Якщо почитати відгуки українських глядачів, то переважно всі вони в захваті від нового серіалу "Зворотний напрямок". Звісно, не обійшлося й без критики: дехто засмучений тим, що сюжет дуже схожий на серіал "Капітанша", який вийшов у 2017 році.

Проте скандал, що виник ще до прем'єри, пов'язаний із зовсім іншим. Акторка, яка грає головну героїню Олеся Надєєва, повідомила, що її героїню переозвучили.

Хоча у контракті було зазначено, що творці мають на це право, акторка зовсім не очікувала, що головну героїню переозвучать з незрозумілих причин.

Це неабияк засмутило Надєєву, адже робота над роллю – це не лише зйомки у кадрі, а й величезна праця над голосом, яку вона проробила, працюючи над серіалом. І все ж кінотворці вирішили змінити голос її героїні.

Що відомо про серіал "Зворотний напрямок"?