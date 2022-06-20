Джолі, Пенн, Стіллер, Шрайбер: які голлівудські зірки відвідали Україну під час війни

Чимало світових знаменитостей не побоялися приїхати в Україну під час війни. Все для того, аби підтримати, розказати всьому світові правду про геноцид українців у 2022 році та героїчний спротив українського народу.

Актори, режисери та сценаристи приїжджають в Україну не тільки волонтерити та спілкуватися з переселенцями, а й знімати фільми. Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Лієв Шрайбер, Бен Стіллер та інші, безумовно, допомагають в інформаційній боротьбі з ворогом.

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Голлівудські зірки, які відвідали Україну під час війни

Бо Віллімон

Драматург Бо Віллімон, відомий як сценарист американського серіалу "Картковий будинок", приїжджав в Україну і фільмував наслідки жорстоких звірств росіян на Київщині.

Його стрічка "включатиме досвід звичайних людей, які були змушені зіткнутися зі вторгненням". Він опише те, як ці люди виживають, адаптуються та попри все розвиваються в епіцентру конфлікту.

Ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це справило потужний емоційний вплив,

– зазначав він.



Бо Віллімон знімає документалку про Бучу / "Обозреватель"

Керрі Фукунага

Режисер останнього фільму про Бонда "007: Не час помирати" Кері Фукунага відвідав Україну як волонтер компанії World Central Kitchen, що займається організацією харчування після стихійних лих. Перед візитом до столиці України, він побував у Львові. 24 березня Фукунага опублікував перші фото з України.

Під час своєї волонтерської подорожі він завітав у київське метро, разом зі своєю командою доставив до мешканців харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.

До речі. Кері Фукунага особисто почав фільмувати захід на станції метро для подальшого висвітлення історій постраждалих від війни, щоб якомога більше людей у всьому світі знали, що насправді відбувається в Україні.

Далі Фукунага привіз 600 гарячих обідів та 6 тисяч кілограмів продуктів у Бучу. За словами зірки, спершу люди плакали, а потім його обіймали.

А на Харківщині режисер не лише став свідком російського обстрілу центру Харкова, а й врятував собаку з-під завалів у місті Дергачі.



Керрі Фукунага у Дніпрі / Фото з інстаграму Анастасії Логутенко

Шон Пенн

Сам Пенн був в Україні, коли Росія вдерлася в нашу державу і розпочала повномасштабну війну. Тоді він вже працював над документальним фільмом, а раніше, у листопаді, мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

24 лютого режисер залишив Україну, але зараз розглядає можливість повернутися і, зі зброєю в руках, захищати нас від ворога.

Окрім цього, Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

Більше про те, як режисер допомагає Україні, читайте за посиланням.



Шон Пенн допомагає Україні / Stern

Лієв Шрайбер

Спершу Лієв Шрайбер як волонтер благодійної організації World Central Kitchen готував борщ для переселенців на кордоні в Перемишлі, а потім приїхав до Львова. Там він поспілкувався з психологинею Оленою Коссак про війну та підтримку українців у межах проєкту психологічної допомоги.

У Львові його застала повітряна тривога. У своєму інстаграмі Лієв опублікував відео, як він спускався в укриття. Зараз актор вже вдома, у безпеці. "Стільки історій такі неймовірно стійкі люди", – говорив він про українців.

Коли я опинився всередині України, для мене було неймовірно побачити неймовірну стійкість та мужність українців. Я вважаю, що Путін зробив свою найбільшу помилку,

– сказав Шрайбер в ефірі американського шоу Morning Joe.

Шрайбер у Львові під час повітряної тривоги: дивіться відео

Анджеліна Джолі

30 квітня Анджеліна Джолі таємно приїхала до Львова на запрошення голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Спершу її заскочили в кафе "Львівські круасани". Зірка Голлівуду відвідала Україну з власної ініціативи.

Далі вона поїхала на залізничний вокзал у Львові, щоб зустріти пасажирів евакуаційного потяга з Покровська та пообідати з переселенцями. Згодом вона провідала дітей у школі-інтернаті.

За два дні в Україні Джолі встигла приїхати в Борислав і зустрітися з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія".

Бен Стіллер

18 червня зірку фільмів "Знайомство з Факерами" та "Ніч у музеї" побачили у Львові. Про появу голлівудського актора в Україні стало відомо завдяки соціальній мережі тікток. У ній користувач з ніком @shan_oleg виклав відео, на якому можна побачити Бена Стіллера поблизу пам'ятника Шевченкові. У ролику актор говорив телефоном біля пам’ятника Тарасові Шевченкові.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у твітері написало, що голлівудський актор, який є послом доброї волі ООН, прибув до України, щоб провести зустріч з біженцями з нашої держави.

Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім'ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності,

– мовиться у дописі.

Бен Стіллер прибув до Львова: дивіться відео