Про кіно, війну та особисте життя акторів: найкращі інтерв'ю 2024, які не можна пропустити

2024 рік підходить до завершення й журналісти Кіно 24 також підбивають підсумки. За цей рік ми підготували для вас 10 ексклюзивних розмов, поспілкувавшись з улюбленими акторами наживо та онлайн. У кожному інтерв'ю знайдете відповіді на цікаві та важливі питання.

Що каже про українізацію Римма Зюбіна? Кого вважає героями Сергій Стрельніков? Що травмує Ірму Вітовську? Про що молиться за лаштунками Ольга Сумська? Про це та багато іншого дізнавайтеся в найцікавіших цитатах далі, а повні тексти розмов – читайте за посиланнями.

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Про українізацію, війну, документальне кіно та "Смак свободи": щира розмова з Риммою Зюбіною

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"Невже до кожного в хату має зайти російськомовна людина і зґвалтувати твою дитину? Це все йде з голови кожного. У когось перехід відбувся після першого Майдану, у когось після другого, на початку війни у 2014-му. Я не розумію цих людей. Я не розумію, не можу давати ніяких порад. Мені здається, що ніякої лагідної українізації уже бути не може", – Римма Зюбіна.



Інтерв'ю з Риммою Зюбіною / Колаж Кіно 24

Про "Крашанку", чоловіка в ЗСУ та перехід на українську: щира розмова з акторкою Дар'єю Легейдою

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"Любіть українську мову. Російська мова – це мова росіян. Це треба розуміти. Треба вивчати історію, щоб знати, як вона вкоренилася в Україні. Можливо, тоді більшість людей просто не захочуть нею розмовляти", – Дар'я Легейда.



Інтерв'ю з Дар'єю Легейдою / Колаж Кіно 24

Про фільм "Коли ти вийдеш заміж" та стосунки з чоловіком в ЗСУ: інтерв'ю з Наталкою Денисенко

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"Хочу звернутися до дружин військових, щоб вони самі створювали романтику в житті. Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові", – Наталка Денисенко.



Інтерв'ю з Наталкою Денисенко / Колаж Кіно 24

Про "Довбуша", кар'єру в Росії та роботу з дружиною: інтерв'ю з актором Сергієм Стрельніковим

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"На мою думку, справжні герої зараз – хлопці на фронті, а не ті, що на екрані", – Сергій Стрельніков.



Інтерв'ю з Сергієм Стрельніковим / Колаж Кіно 24

Скандал з серіалом "Кава з кардамоном", зйомки й особисте життя: чесна розмова з Оленою Лавренюк

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"Я можу точно підтвердити, що Олексій Гнатковський – один із найхаризматичніших українських акторів. Він постійно імпровізує на знімальному майданчику, і мені дуже комфортно з ним співпрацювати. А щодо найсексуальнішого – погоджуюся (сміється – Кіно 24). А глядачки оцінять, чи це точно так після перегляду серіалу, адже там будуть пікантні сцени", – Олена Лавренюк.



Інтерв'ю з Оленою Лавренюк / Колаж Кіно 24

Кіно, стосунки з коханим та війна: чесна розмова з зіркою "Конотопської відьми" Тетяною Малковою

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"Коли виробники почнуть створювати сценарії, які будуть відповідати менталітету світової аудиторії, тоді ми матимемо реальний шанс продавати наше кіно, і воно буде комерційно успішним і вигідним. У нас в Україні, на жаль, невеликий ринок збуту, тому кіно з великим бюджетом не окуповується – треба шукати інші ринки. Саме тому раніше ми багато працювали на ринок Росії", – Тетяна Малкова.



Інтерв'ю з Тетяною Малковою / Колаж Кіно 24

Про кіно, мовне питання, виховання доньки й особисте життя: щира розмова з Ольгою Атанасовою

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"Найбільші зміни в українському кіно – це те, що ми наразі почали робити свій продукт, для своїх людей, зі своїми акторами. Хочеться більше бачити проєктів про видатних українських особистостей. Із задоволенням зіграла б якусь спортсменку чи ще якогось видатного персонажа", – Ольга Атанасова.



Інтерв'ю з Ольгою Атанасовою / Колаж Кіно 24

Військо – не кінець життя, – розмова з Костянтином Темляком про службу та фільм "БожеВільні"

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"Я не знаю, чому світ нічого не зробить. Знаю тільки одне – розраховувати ми можемо виключно на власні сили. Західний світ має думку, що Росія далека від них – це помилкова думка. Проте, біда у тому, що деякі громадяни України теж вважають, що Росія далека від них, що війна не стосується їх, що навіть, якщо Україна не виборе у цій війні свободу – вони так само спокійно будуть жити, просто під іншим прапором. Це не так", – Костянтин Темляк.



Інтерв'ю з Костянтином Темляком / Колаж Кіно 24

Трилер "БожеВільні", каральна психіатрія і внутрішня боротьба: щира розмова з Ірмою Вітовською

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"Я дуже сильно травмуюся. Я не воюю, але дуже травмуюся, коли з дітьми розмовляють російською. Не знаю, для кого це роблять. Я не засуджую, бо розумію, що цьому може бути причиною звичка, яку важко долати. Але, мабуть, нарешті варто зупинитися й подумати, що це дуже погана звичка. А ще я дуже засмучуюся світом, який намагається відтягнути зло. Він визнав це зло, але мені бракує гонору в добра, не вистачає кулаків у добра. Це мене травмує", – Ірма Вітовська.



Інтерв'ю з Ірмою Вітовською / Колаж Кіно 24

Про фільм "Збори ОСББ", блог в інстаграмі та мобілізацію акторів: інтерв'ю з Ольгою Сумською

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"Молишся за лаштунками, аби не прилетіло. Молишся, щоб зіграти без тривог. Якщо тривога лунає, ми обов'язково зупиняємо виставу і чекаємо на закінчення", – Ольга Сумська.



Інтерв'ю з Ольгою Сумською / Колаж Кіно 24