"Повернення у Гоґвортс": у мережі з'явилися кадри новорічного спецвипуску

28 грудня 2021 , 19:04
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Джерело:

Reddit

Користувачі сабреддіта Harry Potter знайшли у мережі кадри з "Повернення у Гоґвортс". Це новорічний спецвипуск Warner Bros. на честь 20-річчя фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".

У кадри потрапили виконавці багатьох головних ролей. Деніел Редкліфф тут прогулюється з Хеленою Бонем Картер, Емма Вотсон розмовляє з Роббі Колтрейном, а Том Фелтон задивляється на Еван Лінч.

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Фото зі спецепізоду присвяченому 20-річчю фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь"

 

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Коротко про спецепізод "Повернення у Гоґвортс"

  • "Повернення у Гоґвортсу" вийде на HBO Max 1 січня 2022 року.
  • Творці спецепізоду таким чином "віддають шану усім, на чиє життя вплинула сага".
  • Актори поттеріани повернуться у декорації Гоґвортсу та поділяться історіями про зйомки фільмів.
  • В епізоді знімуться усім відомі та улюблені актори: Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Ґрінт, Томас Фелтон, Бонні Райт та інші.
  • Шанувальники вже мали змогу побачити тизер, трейлер та два постери: на першому показали головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс, а на другому – персонажів у новорічній атмосфері, дивовижних свічок, які літають і прикрашені ялинки.
Цікавий факт! Авторку книжок про Гаррі Поттера – Джоан Роулінг – не запросили до участі у зйомках. Все через її скандальні висловлювання про трансгендери. У мережі обурюються з цього приводу, однак творці фільму кажуть, що покажуть архівні фото за її участю.
Автор: Богдана Ткачук