Звезда Marvel и премьера "Легенды о Зеленом рыцаре": чем удивит Одесский кинофестиваль 2021

Одесский международный кинофестиваль 2021 года пройдет с 14 по 21 августа и будет посвящен 30-летию Независимости Украины. Какие иностранные гости приглашены и какие международные премьеры покажут на кинофестивале – читайте на Кино 24.

Конкурсной программой кинофестиваля в этом году стал Национальный конкурс, посвященный юбилею Независимости Украины. Фестиваль будет проходить в онлайн-формате.

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Программа Одесского международного кинофестиваля 2021

В Национальном конкурсе будут представлены 6 украинских премьер.

Музыкальный фильм "Короли рэпа" режиссера Мирослава Латика с Ирмой Витовской. Фильм снят на Киевщине и по сюжету рассказывает простую историю любви. Деревенский парень по кличке Казан мечтает покорить сердце девушки Светки карьерой рэп-исполнителя.

В конкурсе принимает участие лента "С завязанными глазами" режиссера Тараса Дроня, мировая премьера которой состоялась на Варшавском кинофестивале. Фильм одержал победу в конкурсе 1-2. Сюжет фильма рассказывает историю девушки, которая желает избавиться от роли вдовы героя войны, которую ей навязало общество.

Живое-кино "Простор" от режиссера Дмитрия Томашпольского, который до последнего держит в секрете сюжет. Известно, что это картина о пришельцах.

Документальная лента "Национальный музей" режиссера Андрея Загданского, в которой освещается процесс "взросления" выдающегося музея.

Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режиссера Екатерины Горностай, который уже получил награду Хрустального медведя за лучший художественный фильм от Юношеского жюри на 71-м Берлинском международном кинофестивале.

Также в конкурсной программе будет участвовать лента "Соперник" режиссера Маркуса Ленца.



Кадр из фильма "СТОП-ЗЕМЛЯ" / Фото Скриншот из трейлера

Добавим, что украинские полнометражные и короткометражные работы одержат победу в таких категориях, как Гран-при фестиваля "Золотой Дюк" по результатам зрительского голосования, Лучший украинский полнометражный фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучшая актерская работа, Лучший украинский короткометражный фильм. Некоторые из лент в конкурсе имеют возможность получить дипломы Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Международные гала-премьеры в Одессе

Также состоится показ международных гала-премьер, которые скоро появятся в украинских кинотеатрах.

Мистический фильм-феерия "Легенда о Зеленом рыцаре" от режиссера Дэвида Лоури. Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоится 26 августа 2021 года. Авторы картины обещают несравненные впечатления от визуальных эффектов, над которыми работали создатели "Властелина колец" – компания Weta Digital.

В программу включена лента "Гунда" режиссера Виктор Косаковского, которая с 16 сентября 2021 года будет доступна украинским зрителям на широких экранах.

Лента "Плохой сосед" режиссера Даниэла Брюля, которую уже этой осенью можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах.

Фильм режиссера Паула Вергувена "Искушение/Бенедетто", который был представлен в основной конкурсной программе на Каннском международном кинофестивале 2021 с его лауреатами и обладателем главной Золотой пальмовой ветви – боди-хорором "Титан" от режиссера Джулии Дукорно.

Иностранные гости на ОМКФ 2021

Открывать Летнюю школу кинофестиваля будут режиссер и звезда фильмов Квентина Тарантино и Marvel – Даниэль Брюль вместе с продюсером Мальте Грунертом. Они проведут мастер-класс и представят свой совместный фильм "Плохой сосед" в рамках гала-премьер.

Одесский международный кинофестиваль 2021: смотрите видео 24 канала

Подробнее о программе фестиваля читайте на Кино 24.

Напомним, что в 2020 году Одесский международный кинофестиваль проходил впервые в онлайн-формате под названием "Пусти кино домой". Гран-при Одесского фестиваля в 2020 году получила, а приз за лучший фильм получил