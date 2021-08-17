Лучшие украинские актеры времен Независимости, которые впечатляют экранной игрой

Украинское кино начала 90-х пестрело титанами актерского мастерства, такими как Богдан Ступка, Ада Роговцева, Виктор Андриенко и другие. Редакция Кино 24 выбрала лучших актеров, которые остались преданными украинскому кинематографу.

Кинематограф независимой Украины богат шедеврами, которые достойно представляли страну на международных кинофестивалях. Однако за успешным кинематографом обязательно стоят талантливые актеры, игра которых восхищает и очаровывает зрителей.

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Актеры кино времен Независимой Украины

Ирма Витовская-Ванца

Начинала свою карьеру актрисы в Молодом театре в Киеве еще в 1998 году. Благодаря актерской игре на сцене театра была номинирована на театральную премию "Киевская пектораль" за постановку "Русалочки" и одержала победу в 2016 году за картину "Сталкеры". Для широкой аудитории актриса стала известной благодаря телевизионному шоу "Леся + Рома" еще в начале 2000-ых годов. Два года подряд побеждала в номинации за Лучшую женскую роль премии "Золота дзиґа" в 2019 году за украинско-американский фильм "Брама" и в 2020 году за фильм Антонио Лукича "Мої думки тихі". Также за роль матери-заробитчанки в фильме Лукича Ирма получила премию "Золотой Дюк" в 2019 году на Одесском международном кинофестивале. Обладательница двух наград за весомый вклад в украинское кино – личная звезда на "Площади звезд" в 2019 году и премия "Киев" им. Ивана Миколайчука в 2020 году.

После начала российско-украинской войны на Востоке Украины, которые приглашали сниматься к себе. По мнению актрисы, именно так она отстаивает свою гражданскую позицию публичной персоны и поддерживает свою страну.

На Одесском международном кинофестивале 2021 года состоится премьера фильма с участием актрисы – "Короли рэпа". Интересно, что ради роли деревенской женщины Нины, которая опустилась до проституции – актриса покрасила волосы в розовый цвет. Известно, что следующей кинопремьерой с участием Ирмы будет психологический триллер "Між нами" режиссера Соломии Томащук.

По версии поклонников и многих кинокритиков, сейчас Ирму считают одной из самых самобытных актрис украинской экранной сцены.



Ирма Витовская-Ванца в вышитой сорочке / Фото из фейсбука Ирмы Витовской-Ванцы

Станислав Боклан

Дебют Боклана на широких экранах состоялся в 1992 году с телесериала "Тарас Шевченко.Заповіт", над сценарием которого работали украинские культурные деятели: Иван Дзюба, Петр Мовчан, Борис Олейник. Карьеру актер начал с Молодого театра в Киеве, где работал и вдохновлял с 1994 до 2020 года. В 2002 году Станислав получил первую театральную награду "Киевская пектораль" за Лучшую мужскую роль в спектакле "Хоровод любви".

Ярким прорывом как в украинском кино, так и в фильмографии Боклана стала трогательная историческая драма "Поводырь" 2014 года с участием Джамалы. Актер исполнил главную роль слабовидящего музыканта Ивана Кочерги, за которую в том же году получил премию "Золотой Дюк" на Одесском международном кинофестивале. Фактурная актерская игра Станислава Боклана позволяет художнику сцены перевоплощаться в сотни образов. Именно поэтому актер хорошо известен благодаря телевизионным проектам, в частности таким комедийным сериалам, как "Леся + Рома", "Слуга народа", "Папик". Более драматические роли актера можно увидеть в телесериалах "Столетие Якова" (экранизация одноименного романа Владимира Лиса, который отмечен "Коронацией слова") и "Крепостная". В 2017 году Боклан принял участие в криминальном триллере "Черта", где исполнил роль украинского мафиози Крулла.

В июле 2021 года состоялась премьера спортивной драмы "Пульс" режиссера Сергея Чеботаренко. В истории о легкоатлетке Оксане Ботурчук Станислав Боклан исполнил роль тренера Виталия Сорочана.



Станислав Боклан / Фото из инстаграма Станислава Боклана

Алексей Горбунов

Интересно, что история об актерской карьере Алексея началась вовсе не с профессионального образования, как это бывает обычно. В конце 80-х он работал монтировщиком в театре Леси Украинки в Киеве, но благодаря Аде Роговцевой, познакомился с режиссером и актером, ее мужем – Константином Степанковым. С перерывом на службу в армии, Алексей работал актером на студии А. Довженко в Киеве до 1995 года.

В 2014 году сделал официальное заявление, согласно которому отказался работать с российскими режиссерами до окончания российско-украинской войны.

В 1992 году Алексей принял участие в двух лентах, в частности режиссера Андрея Дончика под названием "Кислородный голод". Фильм был снят благодаря сотрудничеству и софинансированию Канады и Украины. Стоит отметить, что сценарий для фильма создавали вместе с украинским писателем Юрием Андруховичем. Второй лентой является украинский драматический фильм "Цветение одуванчика". Кстати, два фильма включены отечественными и международными критиками в рейтинг шедевров украинского кинематографа на сайте Госкино.

Важно не забыть также, что в 1994 году Алексей исполнил одну из ролей в историко-романтической притче режиссера Михаила Ильенко, брата легендарного украинского режиссера Юрия Ильенко – "Фучжоу". В фильме также играли: Богдан Ступка, Богдан Бенюк, Тарас Денисенко и другие.

Но уже в 2018 году актер вернулся к большим кинопроектам для участия в экранизации романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Интересно, что это вторая полнометражная лента в украинском кинематографе, которая снята суржиком.

За последние несколько лет Алексей Горбунов успел исполнить роль во французском шпионском сериале от Canal + под названием "Бюро". А также ему посчастливилось разделить съемочную площадку вместе с Жан-Клод Ван Даммом в сериале "Последний наемник", который снимали в Киеве.



Алексей Горбунов / Фото из инстаграма Алексея Горбунова

Ахтем Сейтаблаев

Широкое признание украинской и мировой аудитории украинский актер (по происхождению крымский татарин) и режиссер Ахтем Сейтаблаев приобрел с 2013 года. Именно тогда вышла в свет историческая военная драма "Хайтарма", которая рассказывает о депортации крымских татар из Крыма, где он выступил в роли главного героя военного летчика Амет-Хана Султана. Стоит отметить, что актер и сам происходит из семьи депортированных крымских татар, поэтому тематика фильма очень близка для актера по духу.

Кроме признания и наград в Украине Сейтаблаева признали лучшим режиссером в 2014 году на кинофестивале "Кимерия" в Италии.

Следующим успешным проектом актера стала премьера фильма Наримана Алиева "Домой" на Каннском фестивале в 2019 году в конкурсной программе "Особый взгляд". В том же году фильм получил Гран-при "Золотой Дюк" Одесского международного кинофестиваля. Недавно, 8 июля 2021 года, на широкие экраны в Украине вышел первый украиноязычный фильм режиссера Романа Балаяна с Ахтемом Сейтаблаевым в главной роли. Артхаусный черно-белый фильм "Ми є. Ми поруч" рассказывает о драматической истории утраты и любви. Женскую роль вместе с Ахтемом исполняет Екатерина Молчанова.



Ахтем Сейтаблаев / Фото из инстаграма Ахтема Сейтаблаева

Екатерина Молчанова

Хоть Екатерина и известна больше своими телевизионными небольшими ролями в большом кино, она появилась с 2016 года. Уже сейчас на 2021 год Екатерина считается одной из самых желанных актрис украинского кинематографа.

Первую главную роль в украинском проекте актриса исполнила в фильме "Моя бабушка Фанни Каплан" режиссера Алены Демьяненко. Важно отметить, что продюсерами и сценаристами картины выступили известные режиссеры и победители международных кинопремий Мирослав Слабошпицкий ("Племя") и Дмитрий Томашпольский.

Дороги кино привели Екатерину к фильму "Уровень черного" режиссера Валентина Васяновича ("Атлантида"), где актриса исполнила одну из главных ролей. Лента принимала участие в конкурсной программе Одесского фестиваля в 2017 году. Фильм получил Гран-при Фрибургского международного кинофестиваля. В 2019 году Екатерина приняла участие в фильме-мюзикле "Гуцулка Ксеня", где исполнила роль Мэри. Сценарий к картине также написала Алена Демьяненко, а продюсером выступил Дмитрий Томашпольский. Фильм получил положительные отзывы украинских кинокритиков.

В 2021 году актриса присоединилась к Ахтему Сейтабалаеву по приглашению режиссера Романа Балаяна в свою артхаусную ленту "Ми є. Ми поруч".



Екатерина Молчанова / Фото из инстаграма Екатерины Молчановой