Украинские фильмы, которые достойны внимания: громкие победы на фестивалях 2021
Источник:24 канал
Уходящий 2021 год выдался достаточно урожайным для кинопремий на международных фестивалях. Редакция Кино 24 собрала самые громкие награды современного украинского кинематографа 2021 года.
Отечественные режиссеры радовали уникальными сюжетами, благодаря которым были представлены во многих номинациях мировой киноиндустрии.
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Украинские фильмы на международных фестивалях
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Земля голубая, будто апельсин
Сюжет. В этом году 47-й Международный кинофестиваль в Сиэтле проходил с 8 по 18 апреля, было заявлено 92 полнометражные и 126 короткометражных работ из 6 стран мира. В рамках конкурса от Украины был представлен фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин". И, как результат, картина получила приз от жюри конкурса в категории документального кино.
Награды. Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" стала дебютной полнометражной работой Ирины Цилык. И хоть в украинский прокат лента вышла в ноябре 2020 года, ее презентовали на фестивале Sundance, где получила престижную награду – в 2021 году продолжила собирать награды.
Среди других наград картины документальная лента о "красной зоне" Донбасса получила 24-ю победу в номинации на гран-при в категории "Документальное кино". Награду ей вручили от жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле (SIFF 2021).
"Земля голубая, будто апельсин" 2020: смотрите трейлер
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Стоп-Земля
Сюжет. Это чувственная автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненной от сверстников, но отнюдь не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по-своему переживает школьную повседневность. На носу экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнает взаимны ли эти чувства. Осмелится ли Маша выйти из зоны комфорта?
Награды. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где картина "Стоп-Земля" получила награду "Хрустальный медведь". Украинским зрителям ленту показали в рамках Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля, где фильм отметили Гран-при и "Золотым Дюком" в категории "Лучший полнометражный фильм". Актерский коллектив фильма жюри наградило за "Лучшую актерскую работу".
Чувственное интервью с режиссером Екатериной Горностай читайте в материале Кино 24.
"Стоп-Земля" 2021: смотрите трейлер фильма
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Этот дождь никогда не кончится
Сюжет. История рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане и его семье, которая переехала в Украину, когда жить в Сирии стало невозможно. Убегая от одной войны, они оказались в другой — на Востоке Украины началась российская агрессия. Андрей становится волонтером Красного Креста в зоне боевых действий, а после смерти отца отправляется в Сирию, чтобы похоронить его на своей земле.
Награды. В марте 2021 года состоялась национальная премьера фильма в мировой программе Docudays UA, картина получила специальную правозащитную награду от независимой платформы Current Time.
В апреле документальная лента украинского режиссера Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится" получила главную награду – "Золотую лилию" – за лучший фильм (Golden Lily for best film) на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия).
Также в апреле в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии лента получила главную награду Golden Lady Harimaguada Award фестиваля LPA International Film Festival за лучший полнометражный фильм.
"Этот дождь никогда не кончится" 2021: смотрите трейлер фильма
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Бабий Яр. Контекст
Сюжет. Фильм о Бабьем Яре воспроизводит исторический контекст трагедии Холокоста с помощью архивных кадров, документирующих немецкую оккупацию Украины и последующее десятилетие.
Награды. Жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который в этом году проходил с 6 по 17 июля 2021 года, признало фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы лучшей документальной лентой. Фильм снят при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.
"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите трейлер
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Ольга
Сюжет. Лента рассказывает о 2013 годе, начале Евромайдана. За ним пристально наблюдает украинка Ольга, которая разрывается между родиной и Швейцарией. Девушка сомневается, тренироваться ли в Швейцарии и готовиться к Олимпийским играм, или вернуться домой. Важную роль играет ее мама, которая работает журналисткой и освещает тогдашние события. Ольга получает швейцарское гражданство и готова выступить от Швейцарии. Однако мыслями она все равно находится в Украине.
Награды. Французско-швейцарско-украинская комедийная драма "Ольга" Эли Граппа, которую показали в программе "Неделя критики" во время 74-го Каннского кинофестиваля, получила приз сообщества писателей и композиторов SACD.
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Цензорка
Сюжет. История о женщине по имени Люба, которая является заключенной в одесской тюрьме за убийство своего неверного мужа. У Любы есть маленький сын. Согласно правилам и закону, Люба может находиться со своим сыном рядом до того времени, как ему исполнится 3 года. После этого каждая заключенная мама должна выбрать детский дом для своего ребенка. Люба готовится к этому моменту всей душой и желает, чтобы он как можно дольше не осуществился. Она видит, как женщины каждый день прощаются со своими детьми. И каждую разлуку переживает как свою собственную.Важно. Фильм снят на русском языке. Интересно, что в картине вовлечены непрофессиональные актеры в ряде главных ролей.
Награды. Фильм "Цензорка" (107 mothers) словацкого режиссера Петера Керекеша, который был создан в сотрудничестве с Украиной, получил на 78-м Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий. Сценарий фильма написал Иван Остроховский.
"Цензорка" 2021: смотрите трейлер
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Пульс
Сюжет. Фильм рассказывает непростую историю спортсменки Оксаны Ботурчук. Девушка показывала потрясающие результаты на тренировках и мечтала покорить Олимпийские игры. Однако чуть ли не за шаг до желаемой цели Оксана попадает в жуткую автокатастрофу, которая кардинально меняет ее жизнь.
Награды. Премьера фильма "Пульс" состоялась 22 июля 2021 года, накануне Олимпийских игр в Токио. Лента получила три награды: "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" на кинофестивале FLIC (США, Полсон), где и состоялась мировая премьера фильма, а также Jury Award на Nice International Film Festival (Франция).
Спортивная драма "Пульс" получила две награды на Международном кинофестивале Richmond International Film Festival в США, который проходил в течение периода с 7 по 12 сентября 2021 года. Лента "Пульс" была представлена в двух номинациях — Лучший фильм и Лучшая актриса (исполнительница главной роли Наталья Бабенко), поэтому завоевала в обоих первое место.
"Пульс" 2021: смотрите трейлер фильма
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Носорог
Сюжет. "Носорог" основан на реальных событиях и правдиво показывает жестокие 90-е. В центре сюжета история парня, который попадает в криминальный мир. Однако автор ленты утверждает, что она не о бандитах, а об "истории Украины".
Награды. Фильм Олега Сенцова "Носорог" победил на фестивале в Швеции. Криминальную драму признали лучшей на фестивале Stockholm International Film, а исполнитель главной роли в картине, Сергей Филимонов, победил в категории "Лучший актер". На широкие экраны лента выйдет в феврале 2022 года. Подробнее о сюжете можно прочитать в материале Кино 24.