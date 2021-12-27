Украинские фильмы, которые достойны внимания: громкие победы на фестивалях 2021

Уходящий 2021 год выдался достаточно урожайным для кинопремий на международных фестивалях. Редакция Кино 24 собрала самые громкие награды современного украинского кинематографа 2021 года.

Отечественные режиссеры радовали уникальными сюжетами, благодаря которым были представлены во многих номинациях мировой киноиндустрии.

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Украинские фильмы на международных фестивалях

Земля голубая, будто апельсин

Сюжет. В этом году 47-й Международный кинофестиваль в Сиэтле проходил с 8 по 18 апреля, было заявлено 92 полнометражные и 126 короткометражных работ из 6 стран мира. В рамках конкурса от Украины был представлен фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин". И, как результат, картина получила приз от жюри конкурса в категории документального кино.

Награды. Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" стала дебютной полнометражной работой Ирины Цилык. И хоть в украинский прокат лента вышла в ноябре 2020 года, ее презентовали на фестивале Sundance, где получила престижную награду – в 2021 году продолжила собирать награды.

Среди других наград картины документальная лента о "красной зоне" Донбасса получила 24-ю победу в номинации на гран-при в категории "Документальное кино". Награду ей вручили от жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле (SIFF 2021).

"Земля голубая, будто апельсин" 2020: смотрите трейлер

Стоп-Земля

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Сюжет. Это чувственная автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненной от сверстников, но отнюдь не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по-своему переживает школьную повседневность. На носу экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнает взаимны ли эти чувства. Осмелится ли Маша выйти из зоны комфорта?

Награды. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где картина "Стоп-Земля" получила награду "Хрустальный медведь". Украинским зрителям ленту показали в рамках Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля, где фильм отметили Гран-при и "Золотым Дюком" в категории "Лучший полнометражный фильм". Актерский коллектив фильма жюри наградило за "Лучшую актерскую работу".

Чувственное интервью с режиссером Екатериной Горностай читайте в материале Кино 24.

"Стоп-Земля" 2021: смотрите трейлер фильма

Этот дождь никогда не кончится Сюжет. История рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане и его семье, которая переехала в Украину, когда жить в Сирии стало невозможно. Убегая от одной войны, они оказались в другой — на Востоке Украины началась российская агрессия. Андрей становится волонтером Красного Креста в зоне боевых действий, а после смерти отца отправляется в Сирию, чтобы похоронить его на своей земле. Награды. В марте 2021 года состоялась национальная премьера фильма в мировой программе Docudays UA, картина получила специальную правозащитную награду от независимой платформы Current Time. В апреле документальная лента украинского режиссера Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится" получила главную награду – "Золотую лилию" – за лучший фильм (Golden Lily for best film) на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия). Также в апреле в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии лента получила главную награду Golden Lady Harimaguada Award фестиваля LPA International Film Festival за лучший полнометражный фильм. "Этот дождь никогда не кончится" 2021: смотрите трейлер фильма

Бабий Яр. Контекст Сюжет. Фильм о Бабьем Яре воспроизводит исторический контекст трагедии Холокоста с помощью архивных кадров, документирующих немецкую оккупацию Украины и последующее десятилетие. Награды. Жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который в этом году проходил с 6 по 17 июля 2021 года, признало фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы лучшей документальной лентой. Фильм снят при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера. "Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите трейлер

Ольга Сюжет. Лента рассказывает о 2013 годе, начале Евромайдана. За ним пристально наблюдает украинка Ольга, которая разрывается между родиной и Швейцарией. Девушка сомневается, тренироваться ли в Швейцарии и готовиться к Олимпийским играм, или вернуться домой. Важную роль играет ее мама, которая работает журналисткой и освещает тогдашние события. Ольга получает швейцарское гражданство и готова выступить от Швейцарии. Однако мыслями она все равно находится в Украине. Награды. Французско-швейцарско-украинская комедийная драма "Ольга" Эли Граппа, которую показали в программе "Неделя критики" во время 74-го Каннского кинофестиваля, получила приз сообщества писателей и композиторов SACD.