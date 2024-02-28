Оскар-2024 близько: все, що треба знати про найпрестижнішу кінопремію Голлівуду

28 лютого 2024, 10:16
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Наближається 96-та церемонія нагородження премії Оскар. Саме час дізнатися, коли й де проходитиме шоу, хто стане ведучим та які фільми претендують на головну статуетку кінематографа.

Читайте в матеріалі Кіно 24 усі деталі про премію Оскар-2024 року та очікуйте найгучнішу подію року у світі кіно. Зовсім скоро золота статуетка знайде свого нового власника.

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Оскар-2024: що варто знати про цьогорічну премію

Коли та де відбудеться церемонія вручення Оскар-2024

96-та урочиста подія вручення премії Оскар від Академії кінематографічних мистецтв і наук відзначила найкращі фільми, випущені у 2023 році. Ця подія відбудеться в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 10 березня 2024 року.

Хто буде ведучим шоу

Лауреат премії Еммі Джиммі Кіммел знову отримав роль ведучого майбутньої церемонії вручення Оскар у 2024 році. Це вже четвертий випадок, коли він вестиме церемонію.

Джиммі вже був ведучим у 2017, 2018 і 2023 роках. Зазначимо, що більше церемоній проводили лише Джонні Карсон (5 разів), Біллі Крістал (9 разів) та Боб Хоуп (11 разів).

Оскар-2024: що відомо про номінантів

23 січня, нарешті оголосили номінантів на 96-ту щорічну премію Оскар. Ось, як виглядають списки:

Найкращий фільм

  • "Американське чтиво"
  • "Анатомія падіння"
  • "Барбі"
  • "Залишені"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Маестро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Минулі життя"
  • "Бідолашні створіння"
  • "Зона інтересів"

Найкращий актор:

  • Бредлі Купер, "Маестро"
  • Колман Домінго, "Растін"
  • Пол Джаматті, "Залишені"
  • Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"
  • Джеффрі Райт, "Американське чтиво"

Найкращий документальний фільм

Український фільм "20 днів у Маріуполі" претендує на Оскар-2024. Кінодрама від журналіста та режисера Мстислава Чернова на сьогодні визнана однією з найбільш обговорюваних і важливих творінь в історії українського кінематографа. У цьому фільмі зображено сцени, які пізніше стали символічними образами війни: трагічні події з дітьми, масові поховання, руйнування пологового будинку та інші страхіття, спричинені російськими окупантами.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

  • "Вбити тигра"
  • "Вічна пам'ять"
  • "Чотири дочки"
  • "Бобі Вайн: Народний президент"

Зірки, які вручатимуть нагороди Оскара-2024

Традиційно нагороди вручають переможці премії, насамперед минулого року. Здається, що цей рік не є винятком з правила, оскільки у списку присутні кілька осіб, які перемагали торік. Ось, як виглядає перелік знаменитостей, які вручатимуть нагороди на Оскар-2024:

  • Махершала Алі
  • Ніколас Кейдж
  • Джеймі Лі Кертіс
  • Брендан Фрейзер
  • Джессіка Ленг
  • Меттью МакКонахі
  • Лупіта Ніонго
  • Аль Пачіно
  • Мішель Пфайффер
  • Ке Хай Цюань
  • Сем Роквелл
  • Мішель Єо
  • Зендея
Автор: Ольга Паньків