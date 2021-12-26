Том Круз, Скарлетт Йоганссон, Алек Болдвін: найгучніші скандали світу кіно у 2021 році

Під час зйомок фільмів нерідко трапляються різні курйозні, незрозумілі й, на жаль, трагічні ситуації. Про них та найгучніші скандали 2021 кінороку читайте у нашому матеріалі.

Цього року весь світ сколихнула новина про смерть операторки з України – Галини Гатчінс. Нещасні випадки під час зйомок трапляються часто, на жаль. Справжній скандал розгорівся між Disney та Скарлетт Йоганссон, а Том Круз знову потрапив до скандальних новин через свій вибуховий характер.

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Чому українців обурив другий сезон "Емілі в Парижі", чому спадкоємці Ґуччі розкритикували фільм з Леді Гагою, та що не так з Крісом Нотом, – читайте в нашому матеріалі, де ми зібрали усі гучні скандали кіносвіту у 2021 році.

Найгучніші скандали світу кіно у 2021 році

Джоан Роулінг не запросили до зйомок

З нагоди 20-річчя виходу першого фільму про Гаррі Поттера, автори франшизи вирішили зробити подарунок усім шанувальникам. 1 січня 2022 року відбудеться прем’єра спеціальної ретроспективи "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс", у якій покажуть, як актори поттеріани побували в оригінальних декораціях Гоґвортсу, а також розкажуть про історію створення стрічок та деталі зйомок.

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У новому спецепізоді знялися Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Ґрінт та інші герої історії про юного чарівника. Однак, коли опублікували тизер до стрічки, найуважніші фанати помітили, що Джоан Роулінг не було вказано в анонсі ретроспективи. А це означає, що авторку серії книг про Гаррі Поттера не запросили взяти участь у новому фільмі. Водночас HBO Max повідомив, що до створення спеціального випуску залучили лише оригінальний акторський склад фільмів та знімальну команду.

Нагадаємо, Роулінг серйозно розкритикували у червні 2020 року, коли вона заявила про антитрансгендерну позицію у твітері. Тоді ж зірки Денієл Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Ґрінт виступили проти її висловлювань і підтримали трансгендерів. У відповідь на звинувачення у критиці письменниця заявила, що не виступає проти трансгендерності, але "стирання поняття статевої приналежності заважає багатьом людям осмислено обговорювати власне життя".

У результаті скандалу, фанати поттеріани у соцмережах запустили хештег #IStandWithJKRowling з вимогою покликати Роулінг у спеціальний випуск. Глядачі з нетерпінням очікують на нову картину, але обурюються з приводу такої ситуації. Дехто пише, що кіносервіс заробляє на її творчості, але відмовляє як творцю "Гаррі Поттера" в участі. Користувачі також розчаровано реагують на рішення Деніела Редкліффа та інших акторів взяти участь у спецвипуску без Роулінг, кажучи, що їхні кар'єри не склалися б без самого факту існування творів письменниці.

Більше реакції шанувальників під хештегом #IStandWithJKRowling:

"Джоан Роулінг зробила моє дитинство щасливішим, я виросла на її книгах. Серйозно? Не запросити автора, завдяки якій це все існує? Це низько. Я готова дивитися цю програму за участю однієї Роулінг і без цієї команди, яка проти неї";

"Герої Роулінг – Гаррі Поттер, Герміона Ґрейнджер і Рональд Візлі – будуть улюбленими дітьми в усьому світі ще довго після того, як вже будуть забуті шалені Руперт Ґрінт, Денієл Редкліфф та Емма Вотсон";

"Це як день народження без іменинниці".

До речі Гаррі Поттер 20-та річниця: опублікували перший трейлер спецепізоду про повернення до Гоґвортсу

Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу: дивіться трейлер

Зірвані зйомки "Місії нездійсненної"

Голлівудський актор Том Круз неодноразово потрапляв до скандальних новин через свій вибуховий характер. Однак, відколи стартували зйомки фільму "Місія нездійсненна 7", не вщухали обговорення про складні умови праці.

Фільмування "Місії нездійсненної 7" неодноразово призупиняли, а графік зйомок змінювали. Додала труднощів пандемія коронавірусу і залучення Тома Круза до інших проєктів, зокрема до роботи над фільмом "Найкращий стрілець: Маверік".

Ще навесні 2020 року частина знімальної команди була заблокована у готелі Італії. З цього й почалась серія невдач. Цікаво, що Том Круз готовий був створити містечко з трейлерів, в яких жили б виключно члени знімальної групи.

Однак, коли актор побачив, що його підлеглі не зберігають дистанції один від одного, він не стримав свого гніву. Тоді у мережу злили запис, де Том Круз кричить на знімальну групу, вимагаючи дотримання всіх правил в умовах пандемії COVID-19.

Востаннє знімальну групу бойовика відправили на карантин на два тижні у червні 2021 року.

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Зазначимо, що франшиза "Місія нездійсненна" назавжди змінила кар'єру Тома Круза та суттєво вплинула на самого актора. У першому фільмі він знявся 25 років тому. Як все почалося та продовжувалося, читайте у нашому матеріалі

"Місія нездійсненна 7": дивіться трейлер

Смерть на майданчику з Болдвіном

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранили ключицю, однак, зараз він себе почуває добре.

У трагедії звинувачують "недосвідчену та зелену" зброярку Ханну Гутьєррес, яка нібито не вміла заряджати зброю холостими набоями. З'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.

У процесі слідства, представник знімального майданчика наголосив, що стався нещасний випадок. Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета. Актор наголосив, що ніколи б не навів пістолет на людину.

Режисерка фільму подала в суд на Болдвіна і наголосила, що у сценарії "Іржі" не було епізоду з вистрілом. Жінка вважає, що актор повинен був сам перевірити, чи револьвер заряджений, або ж попросити, щоб хтось з команди зробив це при ньому. Втім, батьки українки Галини Гатчінс не звинувачують Болдвіна у її смерті.

Попри це, вся команда хоче, щоб стрічку "Іржа" побачили на великих екранах.

Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України: дивіться відео 24 каналу

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Скандал між Disney та Скарлетт Йоганссон

"Чорна вдова" – це перший сольний фільм з Наташею Романовою і дев'ята поява Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови в кінематографічному всесвіті Marvel. Українські шанувальники побачили фільм 8 липня 2021 року. Однак, одночасно з виходом фільму у кінотеатрах, стрічка вийшла на Disney+. З приводу цього 29 липня 2021 року зі скаргою до Вищого суду Лос-Анджелеса звернулися представники Йоганссон.

У ній йшлося про те, що одночасний реліз "Чорної вдови" в кінотеатрах і на Disney+ не тільки порушує контракт, за яким акторка працювала із Disney, а також негативно вплинув на касові збори, в результаті й на її гонорар.

Представники корпорації відповіли, що не порушували умов контракту з виконавицею ролі Наташі Романової. Вони наголосили, що скарга немає абсолютно ніяких підстав. Зокрема їх особливо засмутило те, що в позові відверто ігнорують жахливі тривалі наслідки пандемії COVID-19. Пізніше юрист компанії Disney Деніел Петрочеллі сказав, що позов Скарлетт – це ретельно спланована піар-кампанія.

За 4 місяці розмов сторони в досудовому порядку врегулювали цей конфлікт. Алан Бергман підтвердив це і повідомив, що компанія "має намір рухатися вперед разом з акторкою щодо майбутніх проєктів".

Я щаслива, що вирішила наші розбіжності. Я неймовірно пишаюся роботою, яку ми виконали разом протягом багатьох років, і мені дуже подобаються мої творчі стосунки з командою,

– зазначила Йоганссон.



Скарлетт Йоганссон / Фото Business Upturn

Спадкоємці Альдо Ґуччі розкритикували фільм "Дім Ґуччі"

Головною сенсацією кінця осені, безумовно, став біографічний драматичний трилер від Рідлі Скотта – "Дім Гуччі" з Леді Гагою, Адамом Драйвером, Аль Пачіно, Джаредом Літо, Сальмою Хайєк та Джеремі Айронсом у головних ролях. Стрічка заснована на книзі Сари Гей Форден "Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності", в якій йдеться про плани експресивної Реджані вбити її колишнього чоловіка Мауріціо. За це вона була засуджена у 1998 році. Українська прем’єра фільму відбулася 25 листопада 2021 року.

Відомо, що критикам не дуже сподобався сценарій, але вони не заперечують, що у фільмі достатньо яскравої картинки, харизматичних акторських робіт та улюбленої теми про конфлікти заможних людей. До речі, гру Леді Гаги вони назвали "неймовірно веселою і зворушливою". За роль Реджані зірка отримала Премію Нью-Йоркського кінокритичного кола.

Від глядачів стрічка також отримала багато схвальних відгуків. Дехто зазначив, що "Дім Ґуччі" – божественний, смачний, а акторський склад показує найкращу гру року. Однак, поки глядачі доводять чудову гру Гаги, стрічка отримала негативні відгуки від членів родини Ґуччі. Зокрема Реджані висловила своє роздратування тим, що Гага не зустрілася з нею до зйомок у біографічному фільмі. Крім того, двоюрідний брат Мауріціо Ґуччі прокоментував, що родина "по-справжньому розчарована".

Представники родини Ґуччі через італійське інформаційне агентство ANSA також опублікували заяву, у якій розкритикували той факт, що Патриція Реджані (Леді Гага), яка була засуджена у 1998 році за організацію вбивства Мауріціо Гуччі (Адама Драйвера), "зображується не лише у фільмі, а й у заявах знімальної групи як жертва, яка намагалася вижити у чоловічій шовіністичній корпоративній культурі".

Більше тез із заяви спадкоємців Ґуччі:

Пишуть, що фільм має "тон і ставлення до головних героїв відомих подій, які ніколи не були такими";

У 1980-ті, коли відбуваються події фільму, "у Gucci було кілька жінок, які займали керівні позиції", незалежно від того, були вони членами сім'ї чи ні. Наприклад, президент Gucci America, голова глобальних PR та комунікацій, а також член Ради директорів Gucci America;

"Гуччі — це сім'я, яка живе, вшановуючи роботу своїх предків, чия пам'ять не заслуговує на те, щоб їх турбувати, щоб поставити неправдивий спектакль, несправедливий до його головних героїв";

"Дім Ґуччі" 2021: дивіться трейлер

Кріс Нот втратив роль у серіалі через сексуальні домагання

Голлівудського актора Кріса Нота, якого знають за роллю Містера Біга у серіалі "Секс і місто", звільнили з проєкту "Праведниця" (The Equalizer). Все це через звинувачення у сексуальному насильстві та домаганнях.

Кріс Нот більше не зніматиметься в додаткових епізодах, це набуває чинності негайно,

– йдеться у заяві Universal Television та CBS.

Спершу звинувачення висунули дві жінки, не знайомі між собою. За їхніми словами, злодіяння чоловіка нібито стались у 2004 році в Лос-Анджелесі та в 2015 році у Нью-Йорку. Однак, Кріс Нот відповів, що секс відбувався за взаємною згодою. Цікаво, що під час другого випадку Кріс Нот вже був одружений з Тарою Вілсон.

Пізніше стало відомо про ще двох жінок, які звинуватили актора у сексуальному насильстві – акторку Зої Лістер-Джонс та модель Беверлі Джонсон.

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву, у якій підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього. Крім цього, багато компаній та брендів вже відмовилися від співпраці з актором.

Якщо ви пропустили Кріс Нот втратив 12 мільйон доларів: хто відмовився співпрацювати з актором після секс-скандалу

У серіалі "Емілі в Парижі" українку показали злодійкою

Нещодавно вийшов другий сезон модного серіалу "Емілі в Парижі", четверта серія якого неабияк обурила Україну. У ній з’явилася героїня з Києва на ім’я Петра. Вона краде речі з магазину, має незграбний вигляд і боїться депортації в Україну. Її зобразили в образі стереотипної блондинки, з некрасивим макіяжем, локонами та великими прикрасами.

Глядачі запевнили, що сценаристи наділили її лише стереотипними характеристиками. Чому творці вирішили, що Петра має виглядати незграбною і дивакуватою? "Цього не можна ігнорувати", – наголошують українці в мережі. Окрім цього, зазначили, що ніколи не було так соромно під час перегляду серіалу, поки не побачили киянку у другому сезоні "Емілі в Парижі". Блогерка Євгенія Гаврилко також дуже емоційно відреагувала на таку ситуацію. Вона вважає, що це "недорогий трюк, абсолютний скандал і ганьба".

Я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році. Час, коли ми демонструємо повагу до всіх націй і статей. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами. Час, коли ніхто не сміється з таких жалюгідних речей,

– поділилася вона.

Крім цього, Мінкульт вже відреагував на скандал і наголосив, що текст нашої позиції надішле Netflix. За словами Олександра Ткаченка, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, чи дизайнерку Віту Кін. Інакше доведеться далі "боротися зі стереотипами", – наголосив Ткаченко.

Поки мережа лютує через стереотипи, Оля Цибульська заступилася за режисерів. Зірку не розгнівало те, що, за сюжетом, Петра "краде сумки, тупить і боїться депортації". Вона переконана, що творці "Емілі в Парижі" керувались історією художньої вигадки – хотіли "зачепити" глядача, а не образити українців. На її думку, Петра – це всього-на-всього конкретний образ, а не узагальнений портрет народу. Її нібито ввели в серіал для драматургії.