Найкращі українські актори часів Незалежності, які вражають екранною грою

Українське кіно початку 90-х рясніло титанами акторської майстерності такими, як Богдан Ступка, Ада Роговцева, Віктор Андрієнко та інші. Редакція Кіно 24 обрала найкращих акторів, які залишились відданими українському кінематографу.

Кінематограф незалежної України багатий на шедеври, які гідно представляли країну на міжнародних кінофестивалях. Однак за успішним кінематографом обов'язково стоять талановиті актори, гра яких захоплює та чарує глядачів.

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Актори кіно часів Незалежної України

Ірма Вітовська-Ванца

Починала свою кар'єру акторки в Молодому театрі у Києві ще у 1998 році. Завдяки акторській грі на сцені театру була номінована на театральну премію "Київська пектораль" за постановки "Русалоньки" та здобула перемогу у 2016 році за картину "Сталкери". Для широкої авдиторії акторка стала відомою завдяки телевізійному шоу "Леся + Рома" ще на початку 2000-их років. Два роки поспіль перемагала в номінації за Найкращу жіночу роль премії "Золота дзиґа" у 2019 році за українсько-американський фільм "Брама" та у 2020 році за фільм Антоніо Лукіча "Мої думки тихі". Також за роль матері-заробітчанки у фільмі Лукіча Ірма отримала премію "Золотий Дюк" у 2019 році на Одеському міжнародному кінофестивалі. Володарка двох відзнак за вагомий внесок в українське кіно – особиста зірка на "Площі зірок" у 2019 році та премія "Київ" ім. Івана Миколайчука у 2020 році.

Після початку російсько-української війни на Сході України, які запрошували зніматись до себе. На думку акторки, саме так вона відстоює свою громадянську позицію публічної персони та підтримує свою країну.

На Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 року відбудеться прем'єра фільму за участю актриси – "Король репу". Цікаво, що заради ролі сільської жінки Ніни, яка опустилась до проституції, акторка пофарбувала волосся в рожевий колір. Відомо, що наступною кінопрем'єрою за участі Ірми буде психологічний трилер "Між нами" режисерки Соломії Томащук.

За версією шанувальників та багатьох кінокритиків, зараз Ірму вважають однією із найбільш самобутніх актрис української екранної сцени.



Ірма Вітовська-Ванца у вишитій сорочці / Фото з фейсбуку Ірми Вітовської-Ванца

Станіслав Боклан

Дебют Боклана на широких екранах відбувся у 1992 році з телесеріалу "Тарас Шевченко.Заповіт", над сценарієм якого працювали українські культурні діячі: Іван Дзюба, Петро Мовчан, Борис Олійник. Кар'єру актора розпочав з Молодого театру у Києві, де працював та надихав з 1994 до 2020 року. У 2002-у році Станіслав отримав першу театральну нагороду "Київська пектораль" за найкращу чоловічу роль у виставі "Хоровод любові".

Яскравим проривом як в українському кіно, так й у фільмографії Боклана стала зворушлива історична драма "Поводир" 2014 року за участі Джамали. Актор виконав головну роль слабозорого музики Івана Кочерги, за яку того ж року отримав премію "Золотий Дюк" на Одеському міжнародному кінофестивалі. Фактурна акторська гра Станіслава Боклана дозволяє митцеві сцени перевтілюватись у сотні образів. Саме тому актор добре відомий завдяки телевізійним проєктам, зокрема таким комедійним серіалам, як "Леся + Рома", "Слуга народу", "Папік". Більш драматичні ролі актора можна переглянути у телесеріалах "Століття Якова" (екранізація однойменного роману Володимира Лиса, який відзначений "Коронацією слова") та "Кріпосна". У 2017 році Боклан взяв участь у кримінальному трилері "Межа", де виконав роль українського мафіозі Крулла.

У липні 2021 року відбулась прем'єра спортивної драми "Пульс" режисера Сергія Чеботаренка. В історії про легкоатлетку Оксану Ботурчук Станіслав Боклан виконав роль тренера Віталія Сорочана.



Станіслав Боклан / Фото з інстаграму Станіслава Боклана

Олексій Горбунов

Цікаво, що історія про акторську кар'єру Олексія почалась зовсім не з професійної освіти, як це буває зазвичай. У кінці 80-х він працював монтувальником у театрі Лесі у Києві, але завдяки Аді Роговцевій познайомився з режисером та актором, її чоловіком – Константином Степанковим. Із перервою на службу в армії, Олексій працював актором на студії Довженка у Києві до 1995 року.

У 2014 році зробив офіційну заяву, згідно з якою відмовився працювати з російськими режисерами до закінчення російсько-української війни.

У 1992 році Олексій взяв участь у двох стрічках, зокрема режисера Андрія Дончика під назвою "Кисневий голод". Фільм був знятий завдяки співпраці та співфінансуванню Канади та України. Варто відзначити, що сценарій для фільму створювали разом з українським письменником Юрієм Андруховичем. Другою стрічкою є український драматичний фільм "Цвітіння кульбаби". До речі, два фільми включені вітчизняними та міжнародними критиками до рейтингу шедеврів українського кінематографа на сайті Держкіно.

Важливо не забути також, що у 1994 році Олексій виконав одну з ролей в історико-романтичній притчі режисера Михайла Іллєнка, брата легендарного українського режисера Юрія Іллєнка – "Фучжоу". У фільмі також грали: Богдан Ступка, Богдан Бенюк, Тарас Денисенко та інші.

Але вже у 2018 році актор повернувся до великих кінопроєктів для участі в екранізації роману Сергія Жадана "Ворошиловград". Цікаво, що це друга повнометражна стрічка в українському кінематографі, яка знята суржиком.

За останні декілька років Олексій Горбунов встиг виконати роль у французькому шпигунському серіалі від Canal + під назвою "Бюро легенд". А також йому пощастило розділити знімальний майданчик разом із Жан-Клод Ван Даммом у серіалі "Останній найманець", який знімали у Києві.



Олексій Горбунов / Фото з інстаграму Олексія Горбунова

Ахтем Сеітаблаєв

Широкого визнання українською та світовою авдиторіями український актор (за походженням кримський татарин) та режисер Ахтем Сеітаблаєв набув з 2013 року. Саме тоді вийшла в світ історична військова драма "Хайтарма", яка розповідає про депортацію кримських татар з Криму, де він виступив в ролі головного героя – військового льотчика Амет-Хана Султана. Варто зазначити, що актор й сам походить з родини депортованих кримських татар, тому тематика фільму дуже близька для актора за духом.

Окрім визнання та нагород в Україні, Сеітаблаєва визнали найкращим режисером у 2014 році на кінофестивалі "Кімерія" в Італії.

Наступним успішним проєктом актора стала прем'єра фільму Нарімана Алієва "Додому" на Каннському фестивалі у 2019 році у конкурсній програмі "Особливий погляд". Того ж року фільм здобув Гран-прі "Золотий Дюк" Одеського міжнародного кінофестивалю. Нещодавно, 8 липня 2021 року, на широкі екрани в Україні вийшов перший українськомовний фільм режисера Романа Балаяна з Ахтемом Сеітаблаєвим в головній ролі. Артхаузний чорно-білий фільм "Ми є Ми поруч" розповідає про драматичну історію втрати та кохання. Жіночу роль разом із Ахтемом виконує Катерина Молчанова.



Ахтем Сеітаблаєв / Фото з інстаграму Ахтема Сеітаблаєва

Катерина Молчанова

Хоч Катерина і відома більше своїми телевізійними невеликими ролями, у великому кіно вона з'явилась з 2016 року. Вже зараз на 2021 рік Катерина вважається однією із найбажаніших акторок українського кінематографа.

Першу головну роль в українському проєкті актриса виконала у фільмі "Моя бабуся Фанні Каплан" режисерки Олени Дем'яненко. Важливо відзначити, що продюсерами та сценаристами картини виступити відомі режисери та переможці міжнародних кінопремій Мирослав Слабошпицький ("Плем'я") та Дмитро Томашпольський.

Дороги кіно привели Катерину до фільму "Рівень чорного" режисера Валентина Васяновича ("Атлантида"), де акторка виконала одну з головних ролей. Стрічка брала участь в конкурсній програмі Одеського фестивалю у 2017 році. Фільм здобув Гран-прі Фрібурзького міжнародного кінофестивалю. У 2019 році Катерина взяла участь у фільмі-мюзиклі "Гуцулка Ксеня", де виконала роль Мері. Сценарій до картини також написала Олена Дем'яненко, а продюсером виступив Дмитро Томашпольський. Фільм отримав схвальні відгуки українських кінокритиків.

У 2021 році акторка приєдналась до Ахтема Сеітабалаєва за запрошенням режисера Романа Балаяна у свою артхаузну стрічку "Ми є. Ми поруч".



Катерина Молчанова / Фото з інстаграму Катерини Молчанової