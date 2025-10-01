Її героїня неабияк полюбилася українським глядачам. У матеріалі Кіно 24 розповімо детальніше про роль Олесі та покажемо, як акторка виглядає в реальному житті.

Що відомо про роль Олесі Надєєвої у серіалі "Зворотний напрямок"?

Олеся Надєєва є однією із найяскравіших представниць молодих українських акторів. Роль у серіалі "Зворотний напрямок" стала для неї дебютною і дуже цікавою.

Сама ж акторка зізнається, що довго не роздумувала над тим, погоджуватись на головну роль чи ні, адже це була її велика мрія. Ба більше, Олесі неабияк полюбився сюжет, тож вона прийняла рішення втілити роль Дарини. Акторка каже, що у них із головною героїнею чимало схожих рис, хоча є і відмінності.

Нагадаємо, що сюжет серіалу "Зворотний напрямок" зосереджується на історії Дарини та Романа. Вони ненавидять одне одного, однак змушені одружитися. І з цього моменту кожна спільна мить стає справжнім випробуванням, сповненим труднощами. І лише фінал цієї історії покаже, до чого може призвести ця взаємна ненависть.

Олеся зізнавалася, що щиро рада бути частиною цього проєкту, хоча були й труднощі. Зокрема, ще до прем'єри акторка була засмучена тим, що її героїню переозвучили. Крім того, Олеся розповідала, що було дуже важко постійно знаходитись на знімальному майданчику та віддаватись процесу. Іноді були моменти, коли їй потрібно було багато разів грати одну і ту ж драматичну сцену, де її героїня постійно плаче.

Однак, за словами Олесі, лише на знімальному майданчику вона почувається по-справжньому щасливою.

Які ще актори зіграли у серіалі "Зворотний напрямок"?

Серіал "Зворотний напрямок" зібрав неймовірних українських акторів. Окрім Олесі Надєєвої у стрічці зіграли:

Павло Текучев у ролі Романа

Тетяна Злова у ролі Марії

Олександр Піскунов у ролі Маркіяна

Олена Хижна у ролі Валентини

Роман Муленко у ролі Ігоря

Євген Овчаров у ролі Семена

Дивитись серіал "Зворотний напрямок" можна з понеділка по четвер о 20:00 на 1+1.