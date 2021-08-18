"Корона" 5 сезон: Елізабет Дебікі приголомшила схожістю з принцесою Діаною – нові кадри серіалу

Netflix показав перший кадр з 5 сезону серіалу "Корона", де Елізабет Дебікі виконала роль принцеси Діани, а Домінік Вест – в ролі принца Чарльза. Як перевтілились актори в своїх історичних героїв – дивіться фото на Кіно 24.

Фільмування нового сезону серіалу "Корона" від Netflix почали у липня 2021 року. Після офіційного старту в мережі почали з'являтись фотографії акторів, які виконають головні ролі королівської сім'ї. Найбільше шанувальники серіалу чекали на перевтілення Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани – редакцію Кіно 24 акторка приголомшила схожістю.

Не пропустіть Netflix показав перший кадр нового сезону "Корони" – актриса "Гаррі Поттера" в ролі Єлизавети ІІ

Королівська пара принцеси Діани та принца Чарльза у серіалі "Корона"

Раніше вже було відомо, що зірка фільму Крістофера Нолана "Тенет" та мюзиклу База Лурманна "Великий Ґетсбі" Елізабет Дебікі замінить Емму Коррін, яка грала Діану в 4 сезоні серіалу. Принца Чарльза у 5 сезоні виконає Домінік Вест, найбільш відомою роллю якого є Джиммі Макналті у телесеріалі в "Дроти" від HBO.

Актори виконають ролі своєї історичних персонажів у найбільш нелегкий період для королівської сім'ї. Враховуючи сюжетну тенденцію минулих сезонів серіалу, у 5-ому сезоні на нас чекає екранізація так званого "annus horribilis" (жахливий рік – Кіно 24) для королеви Єлизавети ІІ подій 1992-го року. Саме тоді троє з її чотирьох дітей розлучились зі своїми близькими, включаючи публічне розлучення Чарльза з Діаною.



Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани в серіалі "Корона" 5 сезон / Фото Netflix



Домінік Вест в ролі принца Чарльза в серіалі "Корона" 5 сезон / Фото Netflix

Порівняйте схожість акторів із серіалу з реальними фотографіями

Після оприлюднення перших кадрів шанувальники серіалу розділились на два табори. Якщо Елізабет Дебікі сподобалась усім в ролі принцеси Діани, то Домінік Вест в ролі принца Чарльза викликав хвилю несхвальний відгуків. Наприклад, дехто вважає, що обрати красивого чоловіка, на кшталт, Домініка на роль Чарльза це прямий перебільшений комплімент, на який принц не заслуговує, враховуючи обставини розлучення з Діаною. Редакція Кіно 24 пропонує порівняти персонажів самостійно.



Принцеса Діана та Елізабет Дебікі / Фото Getty Images



Принц Чарльз та Домінік Вест / Фото Getty Images

Актори, які приєднались до серіалу "корона" у 5 сезоні

До пари Дебікі та Веста приєднаються:

Імельда Стонтон візьме на себе роль королеви Єлизавети II, заміняючи Олівію Коулман,

Джонатан Прайс в ролі принца Філіпа, що заміняє Тобайаса Мензіса,

Леслі Менвілл в ролі принцеси Маргарет, яка замінить Гелену Бонем Картер,

Клавдіа Гаррісон виконає роль доньки Єлизавети ІІ – принцеси Анни.

Що відомо про серіал "Корона"