Британське видання Guardian опублікувало список найкращих фільмів, що вийшли в 2021 році.

The Guardian склав список із найкращими фільмами першого півріччя 2021 року. В нього увійшло 29 стрічок, серед яких ви побачите захопливу "Круеллу" із запаморочливими образами Емми Стоун, тріумфатора Оскара 2021 – фільм Хлої Чжао "Земля кочівників" й, безперечно, "Ліга справедливості Зака Снайдера", яка викликала позитивне враження у кінокритиків.

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Найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian

Коротко про деякі фільми зі списку

"Батько"

Режисер:

Актори

2020Велика Британія, ФранціяФлоріан Зеллер: Ентоні Гопкінс, Олівія Колман, Марк Гейтісс, Руфус С'юелл

Неперевершена драма "Батько" стала настільки чуттєвою завдяки грі 83-річного Ентоні Гопкінса і його зіркових колег. Кожен момент фільму викликає все більше питань про те, що ж відбувається у будинку пенсіонера.

Головний герой – чоловік похилого віку Ентоні. Він страждає від деменції, що прогресує, а тому його донька Енн з чоловіком вирішують переїхати у квартиру батька, щоб за ним доглядати. Однак звичайні хатні роботи даються складно, адже Ентоні переконаний: все це родичі роблять тільки для того, аби відібрати в нього житло. Та вкінці чоловік замислюється, а ким же він є.

Фільм "Батько" 2020: дивіться трейлер

"Тихе місце 2"

2020

США

Режисер:

Актори

: Емілі Блант, Міллі Сіммондс, Ной Юле, Кілліан Мерфі,

Джон Красінскі, Брайан Тайрі Генрі

Джон Красінскі

Родина продовжує боротися за життя у повній тиші. Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.

"Тихе місце 2" 2021: дивіться трейлер до хорора

"Зависнути в Палм-Спрінгс"

2020

США, Гонконг

Режисер:

Макс Барбаков

Актори

: Енді Семберг, Крістін Міліоті, Джей К. Сіммонс та інші

За сюжетом, Найлз вже кілька десятків років прокидається в один і той же день та по-новому проживає зраду коханої дівчини на весіллі їхніх друзів. Але одного дня у петлю часу потрапляє сестра нареченої, яка змінює хід подій. Курйозні пригоди, шалені витівки і відчайдушне прагнення повернутись до звичного життя: мільйони глядачів вже оцінили комедію "Зависнути в Палм-Спрінгс".

"Зависнути в Палм-Спрінгс" 2020: дивіться трейлер до комедії

"Земля кочівників"

Режисер:

Актори:

2020США, НімеччинаХлої ЧжаоФренсіс МакДорманд, Девід Стретейрн

За сюжетом, у містечку Емпайр закривають завод. Без роботи залишаються багато американців, які змушені покинути рідні домівки та шукати якісь сезонні роботи, щоб вижити. Серед таких кочівників – вдова Френ, якій не було сенсу залишатись у місті. Будинок вона проміняла на трейлер, а у мандрівці штатами знайшла справжню сім'ю з таких же кочівників.

"Земля кочівників" 2020: дивіться трейлер

"Перспективна дівчина"

Актори

2020Велика Британія, СШАЕміральд Феннел: Кері Малліган, Лаверн Кокс, Адам Броді, Бо Бернем

Якщо ви втомились від стереотипних фільмів про жінок, тоді "Перспективна дівчина" зможе вас здивувати. За сюжетом, Кассандра Томас – мила і дуже розумна студентка медичного факультету. Однак після смерті подруги головна героїня покидає навчання та кардинально змінює своє життя: вдень дівчина працює барменкою, а от вечір проводить у барі, приймаючи залицяння чоловіків. Подвійна гра має свій сенс, від якого глядачі будуть вражені.

"Перспективна дівчина" 2020: дивіться трейлер

"Аферистка"

2021США, Велика БританіяДж. БлейксонРозамунд Пайк, Пітер Дінклейдж, Ейса Гонсалес, Кріс Мессіна, Даян Віст

Успішна юристка, Марла Грейсон, блискуче використовує людей під виглядом турботи про них. Одного разу, так цинічно «обдираючи» літніх людей, вона натрапляє на "перлину" – жінку, з якою буде не все так просто. Чергова витівка головної героїні закінчиться справжнім випробуванням і перетвориться на гру виживання.

"Аферистка" 2021: дивіться трейлер

"Круелла"

2021США, Велика БританіяКрейг ГіллепсіЕмма Стоун, Емма Томпсон, Джоель Фрай, Пол Вальтер Хаузер та інші

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

"Круелла" 2021: дивіться трейлер