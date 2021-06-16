Британское издание Guardian опубликовало список лучших фильмов, вышедших в 2021 году.

The Guardian составил список с лучшими фильмами первого полугодия 2021 года. В него вошло 29 лент, среди которых вы увидите увлекательную "Круэллу" с умопомрачительными образами Эммы Стоун, триумфатора Оскара 2021 – фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" и, конечно, "Лига справедливости Зака Снайдера", которая вызвала положительное впечатление у кинокритиков.

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Лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian

"Белый тигр" (The White Tiger) "Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!) "Куда ты идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?) "Аферистка" (I Care a Lot) "Иуда и черный Мессия" (Judas and the Black Messiah) "Лига Справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League) "В память о моем отце" (Memories of My Father) "Аммонит" (Ammonite) "Годзилла против Конга" (Godzilla vs Kong) "Минари" (Minari) "Обычное преступление" (A Common Crime) "Зависнуть в Палм-Спрингс" (Palm Springs) "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) "Черный медведь (Black Bear) "Лабиринты кинематографа" (Labyrinth of Cinema) "Без отличительных черт" (Identifying Features) "Земля кочевников" (Nomadland) "Слуги "(Servants) "Человеческий голос" (The Human Voice) "Пес, который не молчит" (The Dog Who Wouldn't Be Quiet) "Тихое место 2" (A Quiet Place Part II) "Прощание со Сталиным "(State Funeral) "Редкие звери "(Rare Beasts) "Круэлла" (Cruella) "Первая корова" (First Cow) "Убийство двух любовников" (The Killing of Two Lovers) "Гунда" (Gunda) "После любви" (After Love) "Отец" (The Father)

Коротко о некоторых фильмах из списка

"Отец"

2020Великобритания, ФранцияФлориан ЗеллерЭнтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гэттис, Руфус Сьюэлл

Непревзойденная драма "Отец" стала настолько чувственной благодаря игре 83-летнего Энтони Хопкинса и его звездных коллег. Каждый момент фильма вызывает все больше вопросов о том, что же происходит в доме пенсионера.

Главный герой – пожилой мужчина Энтони. Он страдает от прогрессирующей деменции, а потому его дочь Энн с мужем решают переехать в квартиру отца, чтобы за ним ухаживать. Однако обычные домашние работы даются сложно, ведь Энтони убежден: все это родственники делают только для того, чтобы отобрать у него жилье. Но в конце мужчина задумывается, а кем же он является.

Фильм "Отец" 2020: смотрите трейлер

"Тихое место 2"

2020: США: Джон Красински: Эмили Блант, Милли Симмондс, Ной Юле, Киллиан Мерфи, Джон Красински, Брайан Тайри Генри

Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, – не единственная угроза за пределами безопасного места.

"Тихое место 2" 2021: смотрите трейлер хоррора

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

2020: США, Гонконг: Макс Барбаков: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Джей К. Симмонс и другие

По сюжету, Найлз уже несколько десятков лет просыпается в один и тот же день и по-новому проживает измену любимой девушки на свадьбе их друзей. Но однажды в петлю времени попадает сестра невесты, которая меняет ход событий. Курьезные приключения, безумные выходки и отчаянное стремление вернуться к привычной жизни: миллионы зрителей уже оценили комедию "Зависнуть в Палм-Спрингс".

"Зависнуть в Палм-Спрингс" 2020: смотрите трейлер к комедии

"Земля кочевников"

2020: США, Германия: Хлои Чжао: Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стрэтэйрн

По сюжету, в городке Эмпайр закрывают завод. Без работы остаются многие американцы, которые вынуждены покинуть родные дома и искать какие-то сезонные работы, чтобы выжить. Среди таких кочевников – вдова Фрэн, которой не было смысла оставаться в городе. Дом она променяла на трейлер, а в путешествии по штатам нашла настоящую семью из таких же кочевников.

"Земля кочевников" 2020: смотрите трейлер

"Девушка, подающая надежды"

2020: Великобритания, США: Эмиральд Феннел: Кэри Маллиган, Лаверн Кокс, Адам Броди, Бо Бернэм

Если вы устали от стереотипных фильмов о женщинах, тогда "Девушка, подающая надежды" сможет вас удивить. По сюжету, Кассандра Томас – милая и очень умная студентка медицинского факультета. Однако после смерти подруги главная героиня покидает учебу и кардинально меняет свою жизнь: днем девушка работает барменшей, а вот вечер проводит в баре, принимая ухаживания мужчин. Двойная игра имеет свой смысл, от которого зрители будут поражены.

"Девушка, подающая надежды" 2020: смотрите трейлер

"Аферистка"

: 2021: США, Великобритания: Дж. Блейксон: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес, Крис Мессина, Даян Вист

Успешная юристка, Марла Грейсон, блестяще использует людей под видом заботы о них. Однажды, так цинично "обдирая" пожилых людей, она наталкивается на "жемчужину" – женщину, с которой будет не все так просто. Очередная выходка главной героини закончится настоящим испытанием и превратится в игру на выживание.

"Аферистка" 2021: смотрите трейлер

"Круэлла"

: 2021: США, Великобритания: Крэйг Гиллепси: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер и другие

Все события фильма "Круэлла" будут происходить в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет изготавливать одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер