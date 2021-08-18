Современные украинские фильмы, которые поразили весь мир: претенденты на Оскар, награды, отзывы

Украинские фильмы неоднократно соревновались среди лучших за рубежом и получали награды. О международных фестивалях, в которых принимали участие наши ленты за последние три года, о тех картинах, которые поразили больше всего мир и о претендентах на Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины – читайте в нашем материале ко Дню Независимости.

Что нам дает участие в международных кинофестивалях? Мы еще раз убеждаемся, что украинское кино существует. Особенно для режиссеров, продюсеров, сценаристов и актеров – это важный этап в их карьере, ведь, бесспорно, говорит о мировом признании.

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В последнее время государство все больше поддерживает украинское кино и нам удается достигать лучших результатов. Режиссеры и актеры, Екатерина Молчанова, Любомир Левицкий, Анатолий Лавренишин т.д. в интервью Кино 24 говорили об ответственности, господдержке и спросе на украинские фильмы – как о том, что обеспечит лентам успех.

За последние три года нам есть что показать, количество украинских лент растет и мы хотим о них вам рассказать. Поэтому прежде чем перейти к современным фильмам, которые больше всего поразили весь мир, мы расскажем, в каких международных фестивалях принимали участие украинские фильмы за последние три года.

Современные украинские фильмы на международных фестивалях в течение 2019 – 2021 годов

Каннский фестиваль

– один из самых престижных международных кинофестивалей, который ежегодно проводится во Франции, в городе Канны. Первым украинским фильмом времен Независимости, который принял участие в нем, была лента "Приятель покойника" режиссера Вячеслава Криштофовича.

Фильмы, которые были номинированы:

" Домой " Наримана Алиева (2019 год, премии "Особый взгляд" и "Золотая камера" за лучший дебютный фильм)

" Наримана Алиева (2019 год, премии "Особый взгляд" и "Золотая камера" за лучший дебютный фильм) "Анна" Декеля Беренсона (2019 год, награда "Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм").

Ленты, получившие награды:

"Ольга" Эли Граппа (2021 год, получила приз сообщества писателей и композиторов SACD за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики);



Кадр из фильма "Ольга" / Госкино

"Бабий яр. Контекст" Сергея Лозницы (2021 год, получил премию "Золотой глаз").

"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма

Венецианский кинофестиваль

– старейший в мире, который основали в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Первым украинским фильмом времен Независимости, который принял участие в этом фестивале, была лента "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой.

Фильмы, которые были номинированы:

"Плохие дороги" Натальи Ворожбит (2020 год, программа "Международная неделя критики");

Натальи Ворожбит (2020 год, программа "Международная неделя критики"); "Носорог" Олега Сенцова, "Цензорка" Питера Керекеса и "Отблеск" Валентина Васяновича (2021 год, секция "Горизонты" – в ожидании, мировая премьера ленты состоится в сентябре 2021 года в Венеции).

Ленты, получившие награды:

"Плохие дороги" Натальи Ворожбит (2020 год, премия Verona Film Club Award за "Лучший инновационный фильм")

"Плохие дороги" 2020: смотрите трейлер

"Атлантида" Валентина Васяновича (2019 год, победа за лучший фильм в категории "Горизонты").

Украинский фильм "Атлантида" победил на фестивале в Венеции, 2019: смотрите видео

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Берлинский кинофестиваль

– с 1951 года проходит ежегодно в феврале в Берлине. Один из старейших и наиболее посещаемых кинофестивалей мира. Первым украинским фильмом времен Независимости, который принял участие в нем, была лента "Голос травы" Натальи Мотузко.

Фильмы, которые были номинированы:

"Цена правды" Агнешка Холланд (2019 год, категория "Золотой медведь" за лучший фильм);

Агнешка Холланд (2019 год, категория "Золотой медведь" за лучший фильм); "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Целик (2020 год, категория Generation 14plus).

Лента, которая получила награду:

"Стоп-Земля" Екатерины Горностай (2021 год, получила "Хрустального медведя" за лучший художественный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы Generation 14plus).

"Стоп-Земля" 2021: смотрите трейлер

Кинофестиваль в Карловых Варах

– ежегодное событие с 1994 года в Чехии. С 1946 до 1994 года фестиваль проводился раз в два года. Первым украинским фильмом времен Независимости, который принял участие в нем, была лента "Хроники от Фортинбраса" Оксаны Чепелик.

Фильмы, которые были номинированы:

"Панорама" Юрия Шилова (2019 год, документальный конкурс).

Лента, которая получила награду:

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича (2019 год, специальная премия жюри секции "На Восток от Запада").

"Мои мысли тихие" 2019: смотрите трейлер

Сандэнс

– проводится ежегодно в штате Юта, США.

Лента, которая получила награду:

"Земля голубая, будто апельсин" Ирины Целик (2020 год, победа за лучшую режиссуру).

"Земля голубая, будто апельсин" 2020: смотрите трейлер

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Украинские фильмы, о которых больше всего говорил весь мир за последние три года:

Мои мысли тихие, 2019 год

Одна из самых успешных комедий Украины. Лента режиссера Антонио Лукича уже наделала немало шума не только в Украине, но и в мире. 12 наград, специальное упоминание в номинации "За креативное исследование новых путей, чтобы рассказать о своей стране" на фестивале в Беларуси, 4 номинации на украинских кинособытиях. В январе 2020 года фильм показали на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Что говорят о ленте в мире:

Emerging Europe составили список из 5 лучшими украинскими лентами. "Простой, скромный фильм об обычных людях и их проблемах", – описывают в материале;

Сineset: "Мои мысли тихие" – прекрасное саркастическое путешествие в украинском роуд-фильме";

Screen Daily: "Мои мысли тихие" – трагикомический роуд-фильм украинского режиссера Антонио Лукича".

"Мои мысли тихие" 2019: фото Кинориум

Земля голубая, будто апельсин, 2020 год

Документальная лента о "красной зоне" Донбасса "Земля голубая, будто апельсин" режиссера и сценариста Ирины Целик получила 24 награды, в последний раз получила гран-при в категории "Документальное кино". Награду ей вручили от жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле (SIFF 2021).

Что говорят о ленте в мире:

Сineuropa: "Без сомнения, была одной из самых удивительных работ нынешнего кинофестиваля "Сандэнс". Учитывая ее ритм и необычайную атмосферу, в которой разворачивается история этой загадочной семьи, документальный фильм от украинского режиссера Ирины Целик легко можно было принять за художественный";

"Для документального фильма вам нужно уделить как можно больше времени героям, которых вы изображаете", – из интервью Ирины Целик европейскому изданию Сineuropa;

IndieWire: "Земля голубая, будто апельсин" объединяет военную травму с кинематографическим исцелением. Полнометражный дебют Ирины Целик рассказывает о семье, живущей в Украине и которая пытается найти себя в искусстве, кино и любви";

Screen International: "Ирина Целик предлагает интимный и удивительно игривый взгляд семьи на жизнь в зоне боевых действий Украины в своем дебютном полнометражном документальном фильме";

The Guardian: "Земля голубая, будто апельсин" – изящный взгляд на историю войны украинской семьи";

Variety: "Это удачная инверсия для документального фильма, в котором роли режиссера, зрителя и субъекта неразрывно связаны, как жизнь и искусство".

"Земля голубая, будто апельсин" 2020 год: фото "Планета Кино"

Атлантида, 2019 год

Фильм Валентина Васяновича, в котором сыграли непрофессиональные актеры, получил девять побед и был номинирован трижды. Мировая премьера ленты состоялась в Венеции, где она завоевала для Украины историческую победу. В общем картину показали более чем на 50 фестивалях.

"Атлантида" теперь представлена ​​на международном стриминговом сервисе MUBI, который специализируется на авторском фестивальном кино. Фильм вошел в серию MUBI Releases – цикла "Наиболее оригинальных и увлекательных фильмов из программ международных кинофестивалей", которые лично выбрали кураторы платформы, – отмечает Госкино.

Что о картине говорят в мире:

Несколько критиков одобрили фильм после просмотра в Венеции. "Атлантида" сегодня имеет удивительные 100% в Rotten Tomatoes благодаря отзывам от Variety, The Hollywood Reporter и других.

Grasshopper Film: "Атлантида" – прекрасная научно-фантастическая драма";

Firstpost: "Украинский постапокалиптический фильм больше комментирует антиутопию, чем человеческую драму";

The Guardian: "Атлантида", несмотря на экономический кризис и депрессивный синдром в обществе после войны, удивительно оптимистична и даже внушает надежду";

The Hollywood Reporter: "Самые яркие сцены фильма связаны с хладнокровным опознанием патологоанатомом костей и частей тела на трупах, которые настолько разложились, что превратились в мумии";

Los Angeles Times: "Атлантида" проявляет оптимизм в темноте антиутопии";

Inverse: "Модная украинская фантастика";

Сineuropa: "Валентин Васянович идет в будущее, показывая Украину на Востоке в 2025 году";

Variety: "Сильный образец поэтически чистого артхаусного кино, который наконец показывает луч на будущее человечества – не только Украины".



Кадр из фильма "Атлантида" / Фото Госкино

Украинские фильмы независимой Украины, которые претендовали на Оскар, однако они не прошли дальше:

1997 год – "Приятель покойника" Вячеслава Криштофовича;

2003 год – "Мамай" Олеся Санина;

2004 год – "Водитель для Веры" Павла Чухрая;

2006 год – "Аврора" Оксаны Байрак;

2008 год – "Иллюзия страха" Александра Кириенко;

2012 год – "Тот, кто прошел сквозь огонь" Михаила Ильенко;

2013 год – "Параджанов" Елены Фетисовой, Сержа Аведикяна;

2014 год – "Поводырь" Олеся Санина;

2016 год – "Украинские шерифы" Романа Бондарчука;

2017 год – "Уровень черного" Валентина Васяновича;

2018 год – "Донбасс" Сергея Лозницы;

2019 год – "Домой" Наримана Алиева;

2020 год – "Атлантида" Валентина Васяновича.

Если вы не успели насладиться этими лентами после премьеры, то самое время это сделать после прочтения нашего материала. Ведь это фильмы, которыми мы можем гордиться. Другие новости читайте на Кино 24.