Венецианский кинофестиваль 2021 объявил программу

27 июля 2021 , 11:49
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Deadline

Знаменитый Венецианский фестиваль уже 78-й год подряд будет проходить на итальянском острове Лидо. Организаторы в понедельник, 26 июля, объявили программу, в которую вошли "Параллельные матери" с Пенелопой Круз, фантастическая драма "Дюна" Дени Вильнева, история о предательстве и мести "Последняя дуэль" Ридли Скотта и много других интересных лент.

В частности, были названы участники "Конкурсной программы", программы "Горизонты", а также проекты, которые будут показаны вне конкурса.

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Венецианский кинофестиваль продлится с 1 по 11 сентября 2021 года на острове Лидо в Венеции.

Программа Венецианского кинофестиваля 2021

Конкурсная программа

  • "Параллельные матери" (Реж. Педро Альмодовар);
  • "Мона Лиза и кровавая луна" (Реж. Ана Лили Амирпур);
  • "Иной мир" (Реж. Стефан Бриз);
  • "Собачья власть" (Реж. Джейн Кэмпион);
  • "Латинская Америка" (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);
  • "Канун" (Реж. Одри Диван);
  • "Официальный конкурс" (Реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон);
  • "Дыра" (Реж. Микеланджело Фраммартино);
  • "Закат" (Реж. Мишель Франко);
  • "Человеческая комедия" (Реж. Ксавье Джанноли);
  • "Заблудшая дочь" (Реж. Мэгги Джилленхол);
  • "Спенсер" (Реж. Пабло Ларраин);
  • Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);
  • "Я смеюсь" (Реж. Марио Мартоне);
  • "На работе" (Реж. Эрик Матти);
  • "Не оставляю следов" (Реж. Ян П. Матушинский);
  • "Капитан Волконогов бежал" (Реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов);
  • "Холодный расчет" (Реж. Пол Шредер);
  • "Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентино);
  • "Отблеск" (Реж. Валентин Васянович);
  • "Клетка" (Реж. Лоренцо Вигас).

Программа Горизонты

  • "Обещания" (Реж. Тома Крюитоф);
  • "Атлантида" (Реж. Юрий Анкарани);
  • "Чудо" (Реж. Богдан Георги Апетри);
  • "Пилигримы" (Реж. Лауринас Барейша);
  • "Павлиний рай" (Реж. Лаура Биспури);
  • "Водопад" (Реж. Чан Монг-Хун);
  • "Яма поблизости" (Реж. Хоакин дель Пасо);
  • "Амира" (Реж. Мохаммед Диаби);
  • "На постоянной основе" (Реж. Эрик Гравель);
  • "Цензорша" (Реж. Петер Керекеш);
  • "Вере снится море" (Реж. Калтрина Красники);
  • "Белый дом" (Реж. Кавич Неанг);
  • "Анатомия времени" (Реж. Джакравал Нилтамронг);
  • "Другой Том" (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);
  • "Однажды в Калькутте" (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);
  • "Великое движение" (Реж. Киро Руссо);
  • "Носорог" (Реж. Олег Сенцов);
  • "Настоящее" (Реж. Гарри Вутлифф);
  • Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).

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Программа Orizzonti Extra

  • "Страна сновидений" (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);
  • "Коста-Брава" (Реж. Муния Акл);
  • "Мама, я дома" (Реж. Владимир Битоков);
  • "Моя ночь" (Реж. Антуанетт Була);
  • "Девочка убежала" (Реж. Вильма Лабате);
  • "7 заключенных" (Реж. Александр Моратти);
  • "Слепой, который не хотел видеть Титаник" (Реж. Теему Никки);
  • "Машина с картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).

Внеконкурсная программа (игровые фильмы)

  • "Тайный ребенок" (Реж. Роберто Андо);
  • "Людские дела" (Реж. Иван Атталь);
  • Ariaferma (Реж. Леонардо Ди Костанзо);
  • "Хэллоуин убивает" (Реж. Дэвид Гордон Грин);
  • "Католическая школа" (Реж. Стефано Мордини);
  • Old Henry (Реж. Потс Пончіролі);
  • "Последняя дуэль" (Реж. Ридли Скотт);
  • "Дюна" (Реж. Дени Вильнев);
  • "Прошлой ночью в Сохо" (Реж. Эдгар Райт);
  • Сериал "Сцены супружеской жизни" (1 – 5 эпизоды, реж. Хагай Леви).
Автор: Наталія Гулій