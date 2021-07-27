Зокрема, були названі учасники "Конкурсної програми", програми "Горизонти", а також проєктів, які будуть показані поза конкурсом.
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Венеційський кінофестиваль триватиме з 1 по 11 вересня 2021 року на острові Лідо у Венеції.
Програма Венеційського кінофестивалю 2021
Конкурсна програма
- "Паралельні матері" (Реж. Педро Альмодовар);
- "Мона Ліза і кривавий місяць" (Реж. Ана Лілі Амірпур);
- "Інший світ" (Реж. Стефан Бриз);
- "Сила собаки" (Реж. Джейн Кемпіон);
- "Америка Латина" (Реж. Даміано Д'Інноченцо і Фабіо Роберто Д'Інноченцо);
- "Подія" (Реж. Одрі Діван);
- "Офіційний конкурс" (Реж. Гастон Дюпра);
- "Діра" (Реж. Мікеланджело Фраммартіно);
- "Захід сонця" (Реж. Мішель Франко);
- "Втрачені ілюзії" (Реж. Ксав'є Джаннолі);
- "Загублена донька" (Реж. Меггі Джилленхол);
- "Спенсер" (Реж. Пабло Ларрейн);
- Freaks out (Реж. Габріель Майнетті);
- "Я сміюся" (Реж. Маріо Мартоне);
- "На роботі" (Реж. Ерік Матті);
- "Не залишай слідів" (Реж. Ян П. Матушинський);
- "Капітан Волконогов втік" (Реж. Наташа Меркулова і Олексій Чупов);
- "Холодний розрахунок" (Реж. Пол Шредер);
- "Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентіно);
- "Відблиск" (Реж. Валентин Васянович);
- "Коробка" (Реж. Лоренцо Вігас).
Програма Горизонти
- "Обіцянки" (Реж. Тома Крюітоф);
- "Атлантида" (Реж. Юрій Анкарані);
- "Чудо" (Реж. Богдан Георгі Апетрі);
- "Пілігрими" (Реж. Лаурінас Барейша);
- "Павичевий рай" (Реж. Лаура Біспурі);
- "Водоспад" (Реж. Чан Монг-Хун);
- "Яма поблизу" (Реж. Хоакін дель Пасо);
- "Аміра" (Реж. Мохаммед Діабі);
- "На постійній основі" (Реж. Ерік Гравель);
- "Цензорка" (Реж. Петер Керекеш);
- "Вірі сниться море" (Реж. Калтріна Красникі);
- "Білий будинок" (Реж. Кавіч Неанг);
- "Анатомія часу" (Реж. Джакравал Нілтамронг);
- "Інший Том" (Реж. Родріго Пла, Лаура Сантульо);
- "Одного разу в Калькутті" (Реж. Адітья Вінкар Сенгупта);
- "Великий рух" (Реж. Кіро Руссо);
- "Носоріг" (Реж. Олег Сенцов);
- "Справжнє" (Реж. Гаррі Вутліфф);
- Inu-Oh (Реж. Юаса Масаакі).
До теми Де подивитись популярні серіали, що номіновані на премію Еммі-2021
Програма Orizzonti Extra
- "Країна сновидінь" (Реж. Ширін Нешат, Шоджа Азарі);
- "Коста-Брава" (Реж. Мунія Акл);
- "Мама, я вдома" (Реж. Володимир биток);
- "Моя ніч" (Реж. Антуанетт Була);
- "Дівчинка втекла" (Реж. Вільма Лабате);
- "7 ув'язнених" (Реж. Олександр Моратті);
- "Сліпий, який не хотів бачити Титанік" (Реж. Теему Ніккі);
- "Машина з картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).
Позаконкурсна програма (ігрові фільми)
- "Таємна дитина" (Реж. Роберто Андо);
- "Людські справи" (Реж. Іван Атталь);
- Ariaferma (Реж. Леонардо Ді Костанзо);
- "Хеловін вбиває" (Реж. Девід Гордон Грін);
- "Католицька школа" (Реж. Стефано Мордіні);
- Old Henry (Реж. Потс Пончіролі);
- "Остання дуель" (Реж. Рідлі Скотт);
- "Дюна" (Реж. Дені Вільньов);
- "Минулої ночі в Сохо" (Реж. Едгар Райт);
- Серіал "Сцени подружнього життя" (1-5 епізоди, реж. Хага Леві).