Знаменитий Венеційський фестиваль вже 78-й рік поспіль проходитиме на італійському острові Лідо. Організатори в понеділок, 26 липня, оголосили програму, до якої увійшли "Паралельні матері" з Панелопою Круз, фантастична драма "Дюна" Дені Вільньова, історія про зраду і помсту "Остання дуель" Рідлі Скотта та багато інших цікавих стрічок.