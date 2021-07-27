В частности, были названы участники "Конкурсной программы", программы "Горизонты", а также проекты, которые будут показаны вне конкурса.
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Венецианский кинофестиваль продлится с 1 по 11 сентября 2021 года на острове Лидо в Венеции.
Программа Венецианского кинофестиваля 2021
Конкурсная программа
- "Параллельные матери" (Реж. Педро Альмодовар);
- "Мона Лиза и кровавая луна" (Реж. Ана Лили Амирпур);
- "Иной мир" (Реж. Стефан Бриз);
- "Собачья власть" (Реж. Джейн Кэмпион);
- "Латинская Америка" (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);
- "Канун" (Реж. Одри Диван);
- "Официальный конкурс" (Реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон);
- "Дыра" (Реж. Микеланджело Фраммартино);
- "Закат" (Реж. Мишель Франко);
- "Человеческая комедия" (Реж. Ксавье Джанноли);
- "Заблудшая дочь" (Реж. Мэгги Джилленхол);
- "Спенсер" (Реж. Пабло Ларраин);
- Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);
- "Я смеюсь" (Реж. Марио Мартоне);
- "На работе" (Реж. Эрик Матти);
- "Не оставляю следов" (Реж. Ян П. Матушинский);
- "Капитан Волконогов бежал" (Реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов);
- "Холодный расчет" (Реж. Пол Шредер);
- "Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентино);
- "Отблеск" (Реж. Валентин Васянович);
- "Клетка" (Реж. Лоренцо Вигас).
Программа Горизонты
- "Обещания" (Реж. Тома Крюитоф);
- "Атлантида" (Реж. Юрий Анкарани);
- "Чудо" (Реж. Богдан Георги Апетри);
- "Пилигримы" (Реж. Лауринас Барейша);
- "Павлиний рай" (Реж. Лаура Биспури);
- "Водопад" (Реж. Чан Монг-Хун);
- "Яма поблизости" (Реж. Хоакин дель Пасо);
- "Амира" (Реж. Мохаммед Диаби);
- "На постоянной основе" (Реж. Эрик Гравель);
- "Цензорша" (Реж. Петер Керекеш);
- "Вере снится море" (Реж. Калтрина Красники);
- "Белый дом" (Реж. Кавич Неанг);
- "Анатомия времени" (Реж. Джакравал Нилтамронг);
- "Другой Том" (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);
- "Однажды в Калькутте" (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);
- "Великое движение" (Реж. Киро Руссо);
- "Носорог" (Реж. Олег Сенцов);
- "Настоящее" (Реж. Гарри Вутлифф);
- Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).
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Программа Orizzonti Extra
- "Страна сновидений" (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);
- "Коста-Брава" (Реж. Муния Акл);
- "Мама, я дома" (Реж. Владимир Битоков);
- "Моя ночь" (Реж. Антуанетт Була);
- "Девочка убежала" (Реж. Вильма Лабате);
- "7 заключенных" (Реж. Александр Моратти);
- "Слепой, который не хотел видеть Титаник" (Реж. Теему Никки);
- "Машина с картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).
Внеконкурсная программа (игровые фильмы)
- "Тайный ребенок" (Реж. Роберто Андо);
- "Людские дела" (Реж. Иван Атталь);
- Ariaferma (Реж. Леонардо Ди Костанзо);
- "Хэллоуин убивает" (Реж. Дэвид Гордон Грин);
- "Католическая школа" (Реж. Стефано Мордини);
- Old Henry (Реж. Потс Пончіролі);
- "Последняя дуэль" (Реж. Ридли Скотт);
- "Дюна" (Реж. Дени Вильнев);
- "Прошлой ночью в Сохо" (Реж. Эдгар Райт);
- Сериал "Сцены супружеской жизни" (1 – 5 эпизоды, реж. Хагай Леви).