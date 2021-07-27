В частности, были названы участники "Конкурсной программы", программы "Горизонты", а также проекты, которые будут показаны вне конкурса.

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Венецианский кинофестиваль продлится с 1 по 11 сентября 2021 года на острове Лидо в Венеции.

Программа Венецианского кинофестиваля 2021

Конкурсная программа

"Параллельные матери" (Реж. Педро Альмодовар);

"Мона Лиза и кровавая луна" (Реж. Ана Лили Амирпур);

"Иной мир" (Реж. Стефан Бриз);

"Собачья власть" (Реж. Джейн Кэмпион);

"Латинская Америка" (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);

"Канун" (Реж. Одри Диван);

"Официальный конкурс" (Реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон);

"Дыра" (Реж. Микеланджело Фраммартино);

"Закат" (Реж. Мишель Франко);

"Человеческая комедия" (Реж. Ксавье Джанноли);

"Заблудшая дочь" (Реж. Мэгги Джилленхол);

"Спенсер" (Реж. Пабло Ларраин);

Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);

"Я смеюсь" (Реж. Марио Мартоне);

"На работе" (Реж. Эрик Матти);

"Не оставляю следов" (Реж. Ян П. Матушинский);

"Капитан Волконогов бежал" (Реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов);

"Холодный расчет" (Реж. Пол Шредер);

"Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентино);

"Отблеск" (Реж. Валентин Васянович);

"Клетка" (Реж. Лоренцо Вигас).

Программа Горизонты

"Обещания" (Реж. Тома Крюитоф);

"Атлантида" (Реж. Юрий Анкарани);

"Чудо" (Реж. Богдан Георги Апетри);

"Пилигримы" (Реж. Лауринас Барейша);

"Павлиний рай" (Реж. Лаура Биспури);

"Водопад" (Реж. Чан Монг-Хун);

"Яма поблизости" (Реж. Хоакин дель Пасо);

"Амира" (Реж. Мохаммед Диаби);

"На постоянной основе" (Реж. Эрик Гравель);

"Цензорша" (Реж. Петер Керекеш);

"Вере снится море" (Реж. Калтрина Красники);

"Белый дом" (Реж. Кавич Неанг);

"Анатомия времени" (Реж. Джакравал Нилтамронг);

"Другой Том" (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);

"Однажды в Калькутте" (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);

"Великое движение" (Реж. Киро Руссо);

"Носорог" (Реж. Олег Сенцов);

"Настоящее" (Реж. Гарри Вутлифф);

Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).

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Программа Orizzonti Extra

"Страна сновидений" (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);

"Коста-Брава" (Реж. Муния Акл);

"Мама, я дома" (Реж. Владимир Битоков);

"Моя ночь" (Реж. Антуанетт Була);

"Девочка убежала" (Реж. Вильма Лабате);

"7 заключенных" (Реж. Александр Моратти);

"Слепой, который не хотел видеть Титаник" (Реж. Теему Никки);

"Машина с картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).

Внеконкурсная программа (игровые фильмы)