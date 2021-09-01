У Венеції стартує найстаріший фестиваль Європи: програма, журі, українські фільми

Сьогодні, 1 вересня 2021 року, на острові Лідо відкриється 78-й щорічний Венеційський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 11 вересня і покаже найочікуваніші прем’єри для шанувальників.

Венеційський кінофестиваль є одним із найпрестижніших та найстаріших кінофестивалів у світі.

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Фільм-відкриття Венеційського кінофестивалю

Фільмом-відкриттям стала стрічка іспанського режисера Педро Альмодовара "Паралельні матері". Картина розповість про труднощі материнства очима двох героїнь: Дженіс (Пенелопа Круз), успішної фотографині (Мілена Сміт) та Ани, підлітка зі своїми проблемами. За сюжетом дві жінки зустрічаються у лікарні, де вони збираються народжувати. Обидвоє самотні й завагітніли випадково. Однак, Яніс про це не шкодує, вона в захваті. Інша, підліток Анна – травмована новиною. Дженіс намагається її підбадьорити. Декілька слів, якими вони обмінюються у лікарні, створюють тісний зв’язок між ними, що рішуче змінює їхнє життя.

У головний ролях зіграли:

лауреатка премії Оскар Пенелопа Крус;

Россі Де Пальма;

Мілена Сміт;

Ісраель Елехальде;

Джульєтта Серрано;

Айтана Санчес-Хіхон.

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Журі Венеційського кінофестивалю

Ведучою церемонії відкриття стала італійська актриса Серена Россі. До складу журі увійшла Хлої Чжао, яка отримала Оскар-2021 як найкращий режисер за фільм "Земля кочівників".

Також серед членів журі ви побачите:

Актриси:

Вірджинія Ефіра ("Спокуса");

Синтія Еріво ("Аутсайдер");

Сара Гадон ("Небезпечний метод").

Режисери:

Олександр Нанау ("Колектив");

Саверіо Констанцо ("Голодні серця").

Журі 78 Венеційського фестивалю присудить такі офіційні призи художніх фільмів конкурсу:

"Золотий лев";

"Гран-прі журі";

"Срібний лев";

"Кубок Вольпі";

"Спеціальний приз журі";

"Приз імені Марчелло Мастрояні для найкращого нового актора або актриси".

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Програма Венеційського кінофестивалю

До програми увійшли "Паралельні матері" з Панелопою Круз, фантастична драма "Дюна" Дені Вільньова, історія про зраду і помсту "Остання дуель" Рідлі Скотта та багато інших цікавих стрічок. Зокрема, були названі учасники "Конкурсної програми", програми "Горизонти", а також проєктів, які будуть показані поза конкурсом.

Конкурсна програма

"Паралельні матері" (Реж. Педро Альмодовар);

"Мона Ліза і кривавий місяць" (Реж. Ана Лілі Амірпур);

"Інший світ" (Реж. Стефан Бриз);

"Сила собаки" (Реж. Джейн Кемпіон);

"Америка Латина" (Реж. Даміано Д'Інноченцо і Фабіо Роберто Д'Інноченцо);

"Подія" (Реж. Одрі Діван);

"Офіційний конкурс" (Реж. Гастон Дюпра);

"Діра" (Реж. Мікеланджело Фраммартіно);

"Захід сонця" (Реж. Мішель Франко);

"Втрачені ілюзії" (Реж. Ксав'є Джаннолі);

"Загублена донька" (Реж. Меггі Джилленхол);

"Спенсер" (Реж. Пабло Ларрейн);

Freaks out (Реж. Габріель Майнетті);

"Я сміюся" (Реж. Маріо Мартоне);

"На роботі" (Реж. Ерік Матті);

"Не залишай слідів" (Реж. Ян П. Матушинський);

"Капітан Волконогов втік" (Реж. Наташа Меркулова і Олексій Чупов);

"Холодний розрахунок" (Реж. Пол Шредер);

"Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентіно);

"Відблиск" (Реж. Валентин Васянович);

"Коробка" (Реж. Лоренцо Вігас).

Програма Горизонти

"Обіцянки" (Реж. Тома Крюітоф);

"Атлантида" (Реж. Юрій Анкарані);

"Чудо" (Реж. Богдан Георгі Апетрі);

"Пілігрими" (Реж. Лаурінас Барейша);

"Павичевий рай" (Реж. Лаура Біспурі);

"Водоспад" (Реж. Чан Монг-Хун);

"Яма поблизу" (Реж. Хоакін дель Пасо);

"Аміра" (Реж. Мохаммед Діабі);

"На постійній основі" (Реж. Ерік Гравель);

"Цензорка" (Реж. Петер Керекеш);

"Вірі сниться море" (Реж. Калтріна Красникі);

"Білий будинок" (Реж. Кавіч Неанг);

"Анатомія часу" (Реж. Джакравал Нілтамронг);

"Інший Том" (Реж. Родріго Пла, Лаура Сантульо);

"Одного разу в Калькутті" (Реж. Адітья Вінкар Сенгупта);

"Великий рух" (Реж. Кіро Руссо);

"Носоріг" (Реж. Олег Сенцов);

"Справжнє" (Реж. Гаррі Вутліфф);

Inu-Oh (Реж. Юаса Масаакі).

ПРОГРАМА ORIZZONTI EXTRA

"Країна сновидінь" (Реж. Ширін Нешат, Шоджа Азарі);

"Коста-Брава" (Реж. Мунія Акл);

"Мама, я вдома" (Реж. Володимир биток);

"Моя ніч" (Реж. Антуанетт Була);

"Дівчинка втекла" (Реж. Вільма Лабате);

"7 ув'язнених" (Реж. Олександр Моратті);

"Сліпий, який не хотів бачити Титанік" (Реж. Теему Ніккі);

"Машина з картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).

Позаконкурсна програма (ігрові фільми)

"Таємна дитина" (Реж. Роберто Андо);

"Людські справи" (Реж. Іван Атталь);

Ariaferma (Реж. Леонардо Ді Костанзо);

"Хеловін вбиває" (Реж. Девід Гордон Грін);

"Католицька школа" (Реж. Стефано Мордіні);

Old Henry (Реж. Потс Пончіролі);

"Остання дуель" (Реж. Рідлі Скотт);

"Дюна" (Реж. Дені Вільньов);

"Минулої ночі в Сохо" (Реж. Едгар Райт);

Серіал "Сцени подружнього життя" (1-5 епізоди, реж. Хага Леві).

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Українські фільми на Венеційському кінофестивалі

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