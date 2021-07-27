Венеційський кінофестиваль 2021 оголосив програму

27 липня 2021 , 11:49
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Deadline

Знаменитий Венеційський фестиваль вже 78-й рік поспіль проходитиме на італійському острові Лідо. Організатори в понеділок, 26 липня, оголосили програму, до якої увійшли "Паралельні матері" з Панелопою Круз, фантастична драма "Дюна" Дені Вільньова, історія про зраду і помсту "Остання дуель" Рідлі Скотта та багато інших цікавих стрічок.

Зокрема, були названі учасники "Конкурсної програми", програми "Горизонти", а також проєктів, які будуть показані поза конкурсом.

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Венеційський кінофестиваль триватиме з 1 по 11 вересня 2021 року на острові Лідо у Венеції.

Програма Венеційського кінофестивалю 2021

Конкурсна програма

  • "Паралельні матері" (Реж. Педро Альмодовар);
  • "Мона Ліза і кривавий місяць" (Реж. Ана Лілі Амірпур);
  • "Інший світ" (Реж. Стефан Бриз);
  • "Сила собаки" (Реж. Джейн Кемпіон);
  • "Америка Латина" (Реж. Даміано Д'Інноченцо і Фабіо Роберто Д'Інноченцо);
  • "Подія" (Реж. Одрі Діван);
  • "Офіційний конкурс" (Реж. Гастон Дюпра);
  • "Діра" (Реж. Мікеланджело Фраммартіно);
  • "Захід сонця" (Реж. Мішель Франко);
  • "Втрачені ілюзії" (Реж. Ксав'є Джаннолі);
  • "Загублена донька" (Реж. Меггі Джилленхол);
  • "Спенсер" (Реж. Пабло Ларрейн);
  • Freaks out (Реж. Габріель Майнетті);
  • "Я сміюся" (Реж. Маріо Мартоне);
  • "На роботі" (Реж. Ерік Матті);
  • "Не залишай слідів" (Реж. Ян П. Матушинський);
  • "Капітан Волконогов втік" (Реж. Наташа Меркулова і Олексій Чупов);
  • "Холодний розрахунок" (Реж. Пол Шредер);
  • "Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентіно);
  • "Відблиск" (Реж. Валентин Васянович);
  • "Коробка" (Реж. Лоренцо Вігас).

Програма Горизонти

  • "Обіцянки" (Реж. Тома Крюітоф);
  • "Атлантида" (Реж. Юрій Анкарані);
  • "Чудо" (Реж. Богдан Георгі Апетрі);
  • "Пілігрими" (Реж. Лаурінас Барейша);
  • "Павичевий рай" (Реж. Лаура Біспурі);
  • "Водоспад" (Реж. Чан Монг-Хун);
  • "Яма поблизу" (Реж. Хоакін дель Пасо);
  • "Аміра" (Реж. Мохаммед Діабі);
  • "На постійній основі" (Реж. Ерік Гравель);
  • "Цензорка" (Реж. Петер Керекеш);
  • "Вірі сниться море" (Реж. Калтріна Красникі);
  • "Білий будинок" (Реж. Кавіч Неанг);
  • "Анатомія часу" (Реж. Джакравал Нілтамронг);
  • "Інший Том" (Реж. Родріго Пла, Лаура Сантульо);
  • "Одного разу в Калькутті" (Реж. Адітья Вінкар Сенгупта);
  • "Великий рух" (Реж. Кіро Руссо);
  • "Носоріг" (Реж. Олег Сенцов);
  • "Справжнє" (Реж. Гаррі Вутліфф);
  • Inu-Oh (Реж. Юаса Масаакі).

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Програма Orizzonti Extra

  • "Країна сновидінь" (Реж. Ширін Нешат, Шоджа Азарі);
  • "Коста-Брава" (Реж. Мунія Акл);
  • "Мама, я вдома" (Реж. Володимир биток);
  • "Моя ніч" (Реж. Антуанетт Була);
  • "Дівчинка втекла" (Реж. Вільма Лабате);
  • "7 ув'язнених" (Реж. Олександр Моратті);
  • "Сліпий, який не хотів бачити Титанік" (Реж. Теему Ніккі);
  • "Машина з картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).

Позаконкурсна програма (ігрові фільми)

  • "Таємна дитина" (Реж. Роберто Андо);
  • "Людські справи" (Реж. Іван Атталь);
  • Ariaferma (Реж. Леонардо Ді Костанзо);
  • "Хеловін вбиває" (Реж. Девід Гордон Грін);
  • "Католицька школа" (Реж. Стефано Мордіні);
  • Old Henry (Реж. Потс Пончіролі);
  • "Остання дуель" (Реж. Рідлі Скотт);
  • "Дюна" (Реж. Дені Вільньов);
  • "Минулої ночі в Сохо" (Реж. Едгар Райт);
  • Серіал "Сцени подружнього життя" (1-5 епізоди, реж. Хага Леві).
Автор: Наталія Гулій