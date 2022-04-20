Як голлівудські режисери та сценаристи допомагають Україні у боротьбі з Росією

Чимало світових знаменитостей підтримують Україну. Війна об’єднала й трьох голлівудських режисерів та сценаристів Керрі Фукунагу, Бо Віллімона та Шона Пенна, які приїхали волонтерити та документувати події.

Режисери та сценаристи не лише волонтерять, вони знімають фільми та допомагають в інформаційній боротьбі з ворогом. Наприклад, Шон Пенн, який зараз допомагає переселенцям, але працював над фільмом в Україні ще до початку війни, 24 лютого війна його застала разом з українцями.

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Голлівудські режисери та сценаристи, які допомагають Україні у боротьбі з Росією

Бо Віллімон, сценарист серіалу "Картковий будинок"

Драматург Бо Віллімон, відомий як сценарист американського серіалу "Картковий будинок", приїхав в Україну і має на меті зафільмувати жорстокі звірства росіян на Київщині.

Він прагне розказати всьому світові правду про геноцид українців у 2022 році та героїчний спротив українського народу. Бо Віллімон направду був шокований звірствами росіян на Київщині, однак захоплений українцями, які попри все вірять у перемогу України.

Про фільм та враження від побаченого

В інтерв’ю виданню "Обозреватель" він сказав, що в Україну приїхав разом із командою, а його стрічка "включатиме досвід звичайних людей, які були змушені зіткнутися зі вторгненням". Він опише те, як ці люди виживають, адаптуються та попри все розвиваються в епіцентру конфлікту.

Сьогодні ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це справило потужний емоційний вплив,

– сказав він.



Бо Віллімон знімає документалку про Бучу / "Обозреватель"

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Кері Фукунага, режисер фільму "007: Не час помирати"

Режисер останнього фільму про Бонда "007: Не час помирати" Кері Фукунага приїхав до України та приєднався до проєкту World Central Kitchen, який займається організацією харчування після стихійних лих. Перед візитом до столиці України, він побував у Львові. 24 березня Фукунага опублікував перші фото з України.

Під час своєї волонтерської подорожі він завітав у київське метро, разом зі своєю командою доставив до мешканців харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.

Кері Фукунага особисто почав фільмувати захід на станції метро для подальшого висвітлення історій постраждалих від війни, щоб якомога більше людей у всьому світі знали, що насправді відбувається в Україні.

Далі Фукунага привіз 600 гарячих обідів та 6 тисяч кілограмів продуктів у Бучу. За словами зірки, спершу люди плакали, а потім його обіймали.

А на Харківщині режисер не лише став свідком російського обстрілу центру Харкова, а й врятував собаку з-під завалів у місті Дергачі.

Про собаку

"Зараз ми називаємо його Шева чи Тарас (так, я в курсі, що українці не використовують імена людей для тварин, але це добре ім'я). Йому зробили щеплення, видалили кліщів та викупали. Ми знайшли його на пагорбі на північ від Дергачів. Якщо хтось знає когось з Дергачів, хто може впізнати його чи його власників, дайте мені знати, будь ласка".



Фукунага врятував собаку / Скриншот Суспільного

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Про обстріли Харкова

"Великодня неділя, Харків. Медик Денис Петренко залишається з жертвою ракетного обстрілу під час другого обстрілу. Російські сили застосовують тактику, відому як "подвійний удар", навмисно спрямований на тих, хто першими прибувають на допомогу", – підписав фото режисер.

Шон Пенн, режисер фільму "В диких умовах "

Сам Пенн був в Україні, коли Росія вдерлася в нашу державу і розпочала повномасштабну війну. Тоді він вже працював над документальним фільмом, а раніше, у листопаді, мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

24 лютого режисер залишив Україну, але зараз розглядає можливість повернутися і, зі зброєю в руках, захищати нас від ворога.

Окрім цього, Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

Більше про те, як режисер допомагає Україні, читайте за посиланням.

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