Сучасні українські фільми, які вразили весь світ: претенденти на Оскар, нагороди, відгуки

Українські фільми неодноразово змагалися серед найкращих за кордоном і здобували нагороди. Про міжнародні фестивалі, в яких брали участь наші стрічки за останні три роки, про ті картини, які вразили найбільше світ та про претендентів на Оскар у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" від України – читайте у нашому матеріалі до Дня Незалежності.

Що нам дає участь у міжнародних кінофестивалях? Ми ще раз переконуємося, що українське кіно існує. Особливо для режисерів, продюсерів, сценаристів та акторів – це важливий етап у їхній кар’єрі, адже, безперечно, говорить про світове визнання.

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Останнім часом держава все більше підтримує українське кіно і нам вдається досягати кращих результатів. Режисери і актори, Катерина Молчанова, Любомир Левицький, Анатолій Лавренішин тощо в інтерв’ю Кіно 24 говорили про відповідальність, держпідтримку і попит на українські фільми – про те, що забезпечить стрічкам успіх.

За останні три роки нам є, що показати, кількість українських стрічок зростає і ми хочемо про них вам розказати. Отож перш ніж перейти до сучасних фільмів, які найбільше вразили весь світ, ми розкажемо, в яких міжнародних фестивалях брали участь українські фільми за останні три роки.

Сучасні українські фільми на міжнародних фестивалях протягом 2019 – 2021 років

Каннський фестиваль

– один із найпрестижніших міжнародних кінофестивалів, який щороку проводиться у Франції, в місті Канни. Першим українським фільмом доби Незалежності, який взяв участь у ньому, була стрічка "Приятель небіжчика" режисера В'ячеслава Криштофовича.

Фільми, які були номіновані:

"Додому" Нарімана Алієва (2019 рік, премії "Особливий погляд" та "Золота камера" за найкращий дебютний фільм);

Нарімана Алієва (2019 рік, премії "Особливий погляд" та "Золота камера" за найкращий дебютний фільм); "Анна" Декеля Беренсона (2019 рік, нагорода "Золота пальмова гілка за короткометражний фільм").

Стрічки, які здобули нагороди:

"Ольга" Елі Ґраппа (2021 рік, отримала приз спільноти письменників та композиторів SACD за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики);



Кадр із фільму "Ольга" / Держкіно

"Бабин Яр. Контекст" 2021 рік: дивіться уривок із фільму

Венеційський кінофестиваль

– найстаріший у світі, який заснували в 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні. Першим українським фільмом доби Незалежності, який взяв участь у цьому фестивалі, була стрічка "Чутливий міліціонер" Кіри Муратової.

Фільми, які були номіновані:

"Погані дороги" Наталки Ворожбит (2020 рік, програма "Міжнародний тиждень критиків");

Наталки Ворожбит (2020 рік, програма "Міжнародний тиждень критиків"); "Носоріг" Олега Сенцова, "Цензорка" Пітера Керекеса та "Відблиск" Валентина Васяновича (2021 рік, секція "Горизонти" – в очікуванні, світова прем’єра стрічок відбудеться у вересні 2021 року у Венеції).

Стрічки, які здобули нагороди:

"Погані дороги" Наталки Ворожбит (2020 рік, премія Verona Film Club Award за "Найкращий інноваційний фільм");

"Погані дороги" 2020 рік: дивіться трейлер

"Атлантида" Валентина Васяновича (2019 рік, перемога за найкращий фільм у категорії "Горизонти").

Український фільм "Атлантида" переміг на фестивалі у Венеції, 2019 рік: дивіться відео

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Берлінський кінофестиваль

– з 1951 року відбувається щорічно у лютому в Берліні. Один із найстаріших і найбільш відвідуваних кінофестивалів світу. Першим українським фільмом доби Незалежності, який взяв участь у ньому, була стрічка "Голос трави" Наталії Мотузко.

Фільми, які були номіновані:

"Ціна правди" Агнешки Голланда (2019 рік, категорія "Золотий ведмідь" за найкращий фільм);

Агнешки Голланда (2019 рік, категорія "Золотий ведмідь" за найкращий фільм); "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик (2020 рік, категорія Generation 14plus).

Стрічка, яка здобула нагороду:

"Стоп-Земля" Катерини Горностай (2021 рік, отримала "Кришталевого ведмідя" за найкращий художній фільм від Юнацького журі конкурсної програми Generation 14plus).

"Стоп-Земля" 2021 рік: дивіться трейлер

Кінофестиваль у Карлових Варах

– щорічна подія з 1994 року в Чехії. З 1946 до 1994 року фестиваль проводився раз на два роки. Першим українським фільмом доби Незалежності, який взяв участь у ньому, була стрічка "Хроніки від Фортінбраса" Оксани Чепелик.

Фільми, які були номіновані:

"Панорама" Юрія Шилова (2019 рік, документальний конкурс).

Стрічка, яка здобула нагороду:

"Мої думки тихі" Антоніо Лукіча (2019 рік, спеціальна премія журі секції "На Схід від Заходу").

"Мої думки тихі" 2019 рік: дивіться трейлер

Санденс

– проводиться щороку в штаті Юта, США.

Стрічка, яка здобула нагороду:

"Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик (2020 рік, перемога за найкращу режисуру).

"Земля блакитна, ніби апельсин" 2020 рік: дивіться трейлер

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Українські фільми, про які найбільше говорив весь світ за останні три роки:

Мої думки тихі, 2019 рік

Одна з найуспішніших комедій України. Стрічка режисера Антоніо Лукіча вже наробила чимало шуму не тільки в Україні, але й у світі. 12 нагород, спеціальна згадка в номінації "За креативне дослідження нових шляхів, щоб розповісти про свою країну" на фестивалі в Білорусії, 4 номінації на українських кіноподіях. У січні 2020 року фільм показали на кінофестивалі в Лос-Анджелесі.

Що говорять про стрічку у світі:

Emerging Europe склали список із 5-ма найкращими українськими стрічками. "Простий, скромний фільм про звичайних людей і їхні проблеми", – описують у матеріалі;

Сineset: "Мої думки тихі" – прекрасна саркастична подорож в українському роуд-фільмі";

Screen Daily: "Мої думки тихі" – трагікомічний роуд-фільм українського режисера Антоніо Лукіча".

"Мої думки тихі" 2019 рік: фото Кіноріум

Земля блакитна, ніби апельсин, 2020 рік

Документальна стрічка про "червону зону" Донбасу "Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки та сценаристки Ірини Цілик отримала 24 нагороди, востаннє здобула гран-прі в категорії "Документальне кіно". Нагороду їй вручили від журі на Міжнародному кінофестивалі в Сієтлі (SIFF 2021).

Що говорять про стрічку у світі:

Сineuropa: "Без сумніву, була однією з найбільш дивовижних робіт цьогорічного кінофестивалю "Санденс". Враховуючи її ритм та надзвичайну атмосферу, у якій розгортається історія цієї загадкової родини, документальний фільм від української режисерки Ірини Цілик легко можна було прийняти за художній";

"Для документального фільму вам потрібно приділити якомога більше часу героям, яких ви зображуєте", – з інтерв’ю Ірини Цілик європейському виданню Сineuropa;

IndieWire: "Земля блакитна, ніби апельсин" поєднує військову травму з кінематографічним зціленням. Повнометражний дебют Ірини Цілик розповідає про сім'ю, що живе в Україні і яка намагається знайти себе в мистецтві, кіно та любові";

Screen International: "Ірина Цілик пропонує інтимний і напрочуд грайливий погляд родини на життя в зоні бойових дій України у своєму дебютному повнометражному документальному фільмі";

The Guardian: "Земля блакитна, ніби апельсин" – витончений погляд на історію війни української родини";

Variety: "Це вдала інверсія для документального фільму, у якому ролі режисера, глядача й суб'єкта нерозривно пов'язані, як життя й мистецтво".

"Земля блакитна, ніби апельсин" 2020 рік: фото "Планета Кіно"

Атлантида, 2019 рік

Фільм Валентина Васяновича, у якому зіграли непрофесійні актори, здобув дев’ять перемог та був номінований тричі. Світова прем’єра стрічки відбулась у Венеції, де вона здобула для України історичну перемогу. Загалом картину показали на понад 50 фестивалях.

"Атлантида" відтепер представлена на міжнародному стрімінговому сервісі MUBI, який спеціалізується на авторському фестивальному кіно. Фільм увійшов до серії MUBI Releases – добірки "Найбільш оригінальних та захопливих фільмів із програм міжнародних кінофестивалів", які особисто обрали куратори платформи, – зазначає Держкіно.

Що про стрічку говорять у світі:

Декілька критиків схвально оцінили фільм після його перегляду у Венеції. "Атлантида" сьогодні має дивовижні 100 % на Rotten Tomatoes завдяки відгукам від Variety, The Hollywood Reporter та інших.

Grasshopper Film: "Атлантида" – чудова науково-фантастична драма";

Firstpost: "Український постапокаліптичний фільм більше коментує антиутопію, ніж людську драму";

The Guardian: "Атлантида", зважаючи на економічну кризу та депресивний синдром у суспільстві після війни, напрочуд оптимістична і навіть вселяє надію";

The Hollywood Reporter: "Найяскравіші сцени фільму пов'язані з холоднокровним упізнанням патологоанатомом кісток і частин тіла на трупах, які настільки розклалися, що перетворилися на мумії";

Los Angeles Times: "Атлантида" виявляє оптимізм у темряві антиутопії";

Inverse: "Модна українська фантастика";

Сineuropa: "Валентин Васянович іде в майбутнє, показуючи Україну на Сході у 2025 році";

Variety: "Сильний зразок поетично чистого артгаузного кіно, який нарешті показує промінь на майбутнє людства – не тільки України".



Кадр із фільму "Атлантида" / Фото Держкіно

Українські фільми незалежної України, які претендували на Оскар, однак вони не пройшли далі:

1997 рік – "Приятель небіжчика" В'ячеслава Криштофовича;

2003 рік – "Мамай" Олеся Саніна;

2004 рік – "Водій для Віри" Павла Чухрая;

2006 рік – "Аврора" Оксани Байрак;

2008 рік – "Ілюзія страху" Олександра Кірієнка;

2012 рік – "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" Михайла Іллєнка;

2013 рік – "Параджанов" Олени Фетісової, Сержа Аведікяна;

2014 рік – "Поводир" Олеся Саніна;

2016 рік – "Українські шерифи" Романа Бондарчука;

2017 рік – "Рівень чорного" Валентина Васяновича;

2018 рік – "Донбас" Сергія Лозниці;

2019 рік – "Додому" Нарімана Алієва;

2020 рік – "Атлантида" Валентина Васяновича.

Якщо ви не встигли насолодитися цими стрічками після прем’єри, то саме час це зробити після прочитання нашого матеріалу. Адже це фільми, якими ми можемо пишатися. Більше новин читайте на Кіно 24.