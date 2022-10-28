"Дім Дракона": фото залаштунків першого сезону та чого чекати від продовження у 2024 році

23 жовтня на HBO Max і 24 жовтня на Megogo вийшла остання 10 серія "Дому Дракона". Скільки глядачів переглянули перший сезон; фото, які ви раніше не бачили, чого чекати від другого сезону, коли прем’єра – ми зібрали для вас детальну інформацію про все, що відомо на сьогодні.

Приквел "Гри престолів" став найпопулярнішою прем’єрою за всю історію HBO. Перший епізод серіалу "Дім Дракона" переглянули майже 10 мільйонів глядачів за ніч, так само як і фінальну серію. За межами США серіал став популярнішим за "Гру престолів".

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Яким вийшов перший сезон "Дому Дракона" та чого очікувати далі

Огляди усіх серій "Дому Дракона" на 24 каналі

Редакція Кіно 24 уважно спостерігала за 10-рійним серіалом і після перегляду ділилася своїми враженнями. Зокрема про серіал ми підготували чимало цікавих матеріалів:

Що найбільше шокувало глядачів у першому епізоді серіалу – тут і тут;

Як душевні розмови та прогулянки у приголомшливих садах поєдналися з комп’ютерною графікою і вразили шанувальників по той бік екрана – тут;

Якими є стосунки Рейніри з батьком Візерісом, а також як вона почувається, коли у короля народжується перший син Ейгон – тут;

Який кіноляп помітили глядачі у третій серії – тут;

Як Деймон, Рейніра та сер Коул вразили глядачів відвертими інтимними сценами – тут;

Коли ми дізналися про хворобу Візеріса та що відбулося на весіллі Рейніри – тут;

Як стрибок у часі вплинув на героїв серіал у 5 та 6 епізодах – тут;

Якими стали троє дітей Рейніри через 10 років життя у королівстві – тут;

Чому Рейніра стала дружиною Деймона – тут;

Якими були останні слова Візеріса – тут;

Чому "Дім Дракона" порівнюють зі Шреком – веселі кадри тут;

Чи виживуть два сини Рейніри у фіналі – тут.

За лаштунками першого сезону "Дому Дракона" / Фото з телеграму Geek Journal

Яким буде продовження "Дому Дракона"

На тлі фіналу сезону шоураннер Раян Кондал дав інтерв'ю The Sunday Times, у якому розповів, чого варто чекати від продовження. Насамперед він поділився, що здивований тим, як серіал за такий малий проміжок часу зміг завоювати серця мільйони кіноманів. Він доповнив, що тепер чекає велика робота над другим сезоном.

За словами сценариста, у продовженні буде ще більше інтимних сцен та сам сезон буде подібним до середини "Гри престолів".

Ми перейдемо до видовища. Однак ви повинні розуміти, що важливо показати персонажів з різних сторін, перш ніж кидати їх у битву. Другий сезон нагадуватиме середину "Гри престолів", і глядачі зможуть відчути всю трагедію, бо ми приділили увагу цим героям у першому сезоні,

– наголосив Раян Кондал.

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Коли чекати на прем’єру другого сезону

Програмний директор каналу HBO Кейсі Блойс заявив, що другий сезон слід чекати не раніше 2024 року: "У 2023 році не чекайте — швидше, думаю, десь у 2024 році. Ми тільки почали розробляти план, як і минулого разу багато чого залишається невідомим. Ми не ухиляємося, але ж вам не хочеться, щоб ми сказали спочатку одне, а потім перенесли".

До речі, серіал продовжили на другий сезон через декілька годин після прем’єри 21 вересня. Творці написали: "Полум'я панує. "Дім Дракона" продовжено на другий сезон".

Скільки сезонів хоче бачити письменник Джордж Мартін

Сценаристи ще не озвучували, чи матиме "Дім Дракона" 3 і 4 сезони, але автор Джордж Мартін наголосив, що було б чудово, якби серіал мав 4 сезони по 10 днів, аби повністю розкрити історію, написану у його книзі.

"Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.