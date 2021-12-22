Лига справедливости, Дюна, Дом дракона: фильмы, о которых весь мир говорил в 2021 году

Редакция Кино 24 сделала обзор самых обсуждаемых фильмов в 2021 году. В подборке мы рассказали о супергеройских фильмах, в частности "Лиге Справедливости Зака Снайдера", "Человеке-пауке: домой пути нет", "Вечных" и тому подобное. Также вас удивим, ведь в твиттере этого года достаточно активно обсуждали серию фильмов о Шреке, осле и принцессе Фионе.

2022 год с новыми идеями уже стучится в дверь, а мы приглашаем посмотреть самые популярные фильмы этого года, если вы еще этого не сделали. Почти все картины из нашего обзора вышли в 2021 году, кроме "Черной Пантеры", "Шрека" и "Дома драконов". Интересно Оскароносные актеры, сыгравшие в фильмах об азартных играх Фильмы, о которых весь мир говорил в 2021 году Лига Справедливости Зака Снайдера / Zack Snyder's Justice League

Зак Снайдерсупергеройский фильм и научно-фантастический экшн8,1

Фильм вышел на HBO Max в марте 2021 года. Будем откровенны, не всем критикам понравилась эта лента из-за ее хронометража – почти 4 часа. Но для фанатов это скорее плюс, чем минус. Они много обсуждали фильм после премьеры, и во время просмотра поклонники творчества Снайдера не могли оторваться от экранов. Говорят, что в фильме много свежего материала, который на самом деле только улучшает театральную версию Джосса Видона. Также, если вы еще не видели "Армия мертвецов" Зака Снайдера – рекомендуем к просмотру!

"Лига Справедливости Зака Снайдера" 2021: смотрите трейлер

Человек-паук: Домой пути нет / Spider-Man: No Way Home

Джон Воттссупергеройский экшн9,1

Когда в сети появился долгожданный официальный трейлер четвертой ленты Четвертой Фазы Киновселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет", он сразу побил все рекорды – за первые сутки его посмотрели 355,5 миллиона человек со всего мира. Разговоры вокруг этой ленты не утихают до сих пор. Ведь недавно рассекретили, что Disney и Sony готовят следующую трилогию "Человека паука" с Томом Холландом в главной роли. Чтобы закрепить свои впечатления после просмотра ленты, читайте, как устроен костюм Человека-паука в нашем материале.

"Человек-паук: Домой пути нет" 2021: смотрите трейлер

Чорная пантера: Ваканда навсегда / Black Panther: Wakanda Forever

Раян Куглерсупергеройский экшн, фантастика, боевик, драмаеще нет

Летом студия Marvel начала съемки фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда", который станет продолжением супергеройской картины 2018 года и тридцатой картиной киновселенной Marvel. Напомним, Первая часть "Черная пантера" стала культурной сенсацией, когда вышла на экраны. Она разрушила голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне.

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Главную роль должен был сыграть Чедвик Боузман, но актер умер в Лос-Анджелесе 28 августа 2020 года. Создатели и самые ярые поклонники до сих пор не могут оправиться от потери Черной Пантеры.

"Черная пантера: Ваканда навсегда" 2022: смотрите трейлер

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Чорная вдова / Black Widow

Кейт Шортлендсупергеройскийэкшн6,7

8 июля 2021 года мы с головой окунулись в киновселенную Marvel. Состоялась премьера "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон и сразу же нашумела в сети. Напомним, это первый сольный фильм с Наташей Романовой в главной роли и девятое появление Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы. Интересно, "Черная вдова" продемонстрировала потрясающий результат по предварительной продаже билетов за целый год.

На разговор о "Черной вдове" подтолкнуло и скандальное заявление, с которым 29 июля 2021 года в Высший суд Лос-Анджелеса обратились представители Скарлетт Йоханссон. В ней говорилось о том, что одновременный релиз "Черной вдовы" в кинотеатрах и на Disney+ не только нарушает контракт, за которым актриса работала с Disney, а также негативно повлияло на кассовые сборы, в результате и на ее гонорар. За 4 месяца разговоров стороны в досудебном порядке урегулировали этот конфликт.

"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер

Отряд самоубийц: Миссия навылет / The Suicide Squad

Джеймс ГаннThe Suicide Squad7,3

Предполагаем, что вы видели удивительную Марго Робби в эффектном образе Харли Квинн. В 2021 году, после более чем полугодового перерыва, Warner Bros. с киновселенной DC продолжила франшизу фильмов о злодеях. Лента получила много положительных отзывов. Поклонники считают ее "сумасшедшей, ужасно жестокой, непристойной, неумолимой". А еще говорят, что "в фильме есть душевные моменты, юмор, экшн, эмоции, что нет ничего подобного". Если вы пропустили премьеру этого фильма, познакомьтесь с фильмом сейчас, возможно, просмотр этой картины станет лучшим вашим временем, проведенным с творчеством Джеймса Ганна.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер

Дюна / Dune

Дени Вильневприключенческий, драма, научная фантастика8,2

Хотели бы написать: "Здесь без слов", но продолжим: "Картина потрясающая". По словам Джоша Бролина, "Дюна – шедевр кинематографа". Конечно, это одна из самых громких премьер 2021 года. Тимоти Шаламе, Зендея – какой дуэт может быть лучше?

Громкие факты о "Дюне":

После премьеры ленты на Венецианском кинофестивале актеров и режиссера ждали 7-ми минутные овации зрителей;

Меньше чем за месяц лента Дени Вильнева "Дюна" успела возглавить рейтинг проката в США, но, имея гибридную премьеру ленты, не обогнала "Отряд самоубийц" на HBO Max;

Фильм "Дюна" ворвался на первую строчку рейтинга в Украине по кассовым сборам в сентябре 2021 года;

Авторы картины о загадочной планете Арракис рассекретили дату выхода и детали будущего продолжения ленты;

1 ноября в официальном заявлении Warner Bros. сообщили, что "Дюну" выдвинули на Оскар-2022 в 14 категориях.

Отзывы критиков на фильм "Дюна" читайте в материале Кино 24.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер

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Годзилла против Конга / Godzilla vs. Kong

Адам Вингардтрилер, боевик, драма6,4

Только в США первые выходные принесли авторам ленты 48,5 миллиона долларов. Результаты кинотеатрального проката "Годзиллы против Конга" в мире были еще большими. По данным Box Office Mojo, в целом за первую неделю после презентации лента собрала 285 миллионов долларов, что во время пандемии является просто невероятной суммой для кинопроизводителей. Таким образом, весенняя новинка Warner Bros. доказала: зрители готовы возвращаться в кинотеатры, не нарушая правила карантина.

"Годзилла против Конга" 2021: смотрите трейлер

Шрек / Shrek

Эндрю АдамсонВики Дженсонанимационная комедия, мультфильм7,9

Мы сомневались, включать ли этот мультфильм в список самых обсуждаемых фильмов 2021 года. Но пришли к выводу, что не можем оставить без внимания одного из любимых персонажей во всем мире. В этом году легендарному мультфильму "Шрек" студии DreamWorks исполнилось 20 лет. К юбилею анимационной ленты Netflix сделал подарок всем фанатам, запустив на ютубе бесконечную трансляцию Non-Stop Shrek's Swamp Meditation. А еще в 2021 году "Шрек" получил 4K Ultra HD, Blu-ray и переиздание в цифровом формате. К анимационному мультфильму создатели добавят четыре часа дополнительных материалов, десять короткометражек о героях, пять миниэпизодов о Коте в сапогах, караоке со Шреком, неизданные материалы и тому подобное.

"Шрек" 2001: смотрите трейлер к первому фильму

Бэтмен / The Batman

Метт Ривзэкшн, криминальный-детектив, драмаеще нет

Новый фильм о Бэтмене – это детективная история почти на три часа, полноценный нуарный фильм. Сюжет стартует на Хэллоуин, история растянута примерно на неделю. Зрители обсуждают роль Роберта Паттинсона, не обошли вниманием и главного антагониста фильма – Загадочника. Говорят, он будет похож на Пилу. Например, на одного из персонажей одевают ошейник со взрывчаткой: чтобы получить комбинацию и снять его, надо решить три загадки. Премьеру фильма ожидаем 3 марта 2022 года.

"Бэтмен" 2022: смотрите трейлер с Робертом Паттинсоном

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Спенсер: тайна принцессы Дианы / Spencer

Пабло Ларраинбиографический и драматический фильм IMDb: 6,9

Конечно, долгожданная картина о леди Ди. Недавно, 9 декабря, фильм начал покорять сердца зрителей в украинских кинотеатрах. В центре сюжета драматического фильма – развод Леди Ди и принца Чарльза в 1991 году. Лента показала три самых печальных дня принцессы Дианы во время Рождества в королевском поместье Сандрингам в Норфолке. Особое внимание публики привлек постер к ленте, где Кристен Стюарт, в роли принцессы Дианы, одетая в вечернее платье, созданную из бежевой органзы, украшена золотыми и серебряными пайетками, переплетенными в тонкие цветочные ветви. На ее создание потратили 1034 часа, из них в частности на вышивку – 700. К процессу было привлечено 5 швей.

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы" 2021: смотрите трейлер

Веном 2: Карнаж / Venom: Let There Be Carnage

Энди Серкискомедия, фантастика, экшн

"Веном 2: Карнаж" стал новым рекордсменом, превзойдя "Черную вдову" по просмотрам. Бесспорно, это был один из самых ожидаемых фильмов, поэтому и не удивительно, что он установил потрясающий результат в кинопрокате. События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – безудержного монстра-убийцы Карнажа. Разговоры вокруг фильма не утихают, ведь сегодня Том Харди раздумывает над третьим фильмом про Венома.

В "Веноме 2" мы можем увидеть вертолеты , которых снимали для "Матрицы 4". Это произошло совершенно случайно. И все из-за того, что съемки обоих фильмов проходили в Сан-Франциско.

"Веном 2: Карнаж" 2021: смотрите трейлер

Матрица: Воскрешение / The Matrix Resurrections

Лана Вачовскикиберпанк, научно-фантастический фильм и боевик7,1

В августе этого года авторы ленты объявили о названии и презентовали трейлер гостям на киновыставке CinemaCon. По сюжету, действие происходит в близком будущем Сан-Франциско. Главный герой Нео находится в ловушке обыденного мира, как в фильме 1990 года. Премьера картины в Украине прошла сегодня, 22 декабря. Айда в кинотеатры! Нас ждет настоящий экшн – эффектные сцены, акробатические прыжки и безумное зрелище. Завершающая сцена покажет Нео, который едет в поезде со странным парнем с синими волосами и тату, на котором изображен белый кролик. С молниеносной скоростью на них полетит пуля снайпера, но самые ярые поклонники могут предсказать, что сделает Нео.

"Матрица: Воскресение" 2021: смотрите трейлер

Вечные / Eternals

Хлоя Чжаосупергеройский эшн IMDb: 6,8

Супергеройский экшн "Вечные" от Marvel Studios представляет новую невероятную команду супергероев киновселенной Marvel. Кадры сосредотачиваются на роли Анджелины Джоли, которая ловко владеет чрезвычайно крутым золотым мечом. В ноябре украинские зрители наконец увидели эпическую историю, события которой происходят в течение нескольких тысячелетий и группу героев из далекой галактики, которые защищали людей с древних времен.

Комикс "Вечные" Джека Кирби впервые был опубликован в 1976 году, и эта книга стала вдохновением для ленты. Вечные – это раса бессмертных пришельцев с далекой планеты Олимп, которые прилетели на Землю тысячи лет назад, чтобы защитить ее от хищных пришельцев Девиантов. Об угрозе от девиантов вечных известили Целестиалы – космическая раса, которая впервые упоминается в ленте "Стражи Галактики".

Кроме этого, "Вечные" получили самый низкий рейтинг от критиков среди фильмов Marvel. На независимом портале Rotten Tomatoes рейтинг от кинокритиков составил 47% на основе 369 рецензий критиков. В ноябре продюсер Нейт Мур подчеркнула, что иметь 2-ю и 3-ю части блокбастера о Вечных – не обязательно. Поэтому, вероятнее, продолжения не будет.

Также недавно "Вечные" попали в скандал, их прокат запретили в странах Ближнего Востока. Это связано с демонстрацией поцелуя гомосексуальной пары в ленте. Местные цензоры предложили Disney вырезать сцены интимного характера, однако компания отказалась.

К теме Анджелина Джоли гордится, что Marvel отказалась вырезать ЛГБТ-сцены из "Вечных"

"Вечные" 2021: смотрите трейлер к фильму

Дом дракона / House of the Dragon

Джордж Мартинфэнтези, драма, приключенияеще нет

В приквеле "Игры престолов" – "Доме дракона" покажут 17 драконов, каждый со своей уникальной внешностью и характером. Напомним, что в "Игре престолов" их было всего три: Дрогон, Визерион и Рейгаль. Поэтому история, которая происходит за 200 лет до легендарной картины, по мотивам цикла романов "Песнь Льда и пламени" писателя Джорджа Мартина должна поразить изрядно.

Кстати Приквел "Игры престолов" стал самым ожидаемым сериалом 2022 года по версии IMDb

В трейлере к сериалу самые внимательные зрители увидели легендарный кинжал, который впервые появился еще в первом сезоне "Игры престолов", когда неизвестный мужчина пытался с его помощью убить Брана Старка. В следующий раз Кинжал появился в сериале уже в седьмом сезоне. Это оружие является чрезвычайно редким и качественным. Сколько внимания емк уделят в "Доме дракона" – узнаем в грядущем 2022 году.

"Дом дракона" 2022: смотрите трейлер