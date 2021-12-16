Оскар, Золотой глобус и все, что следует знать о победах главных кинособытий 2021 года
Источник:24 канал
Несмотря на трудный для киноиндустрии год, связанный с пандемией, главные международные премии нашли своих лауреатов. Редакция Кино 24 вспомнила о всех самых главных победах 2021 года в итоговом материале.
2021 год оказался для кино необычным, ведь тремя обладательницами престижных премий в киноиндустрии стали женщины-режиссеры Хлоя Чжао, Джулия Дюкорно и Одри Диван. В частности, Хлоя получила не только два Золотых глобуса: в номинации Лучший режиссер и Лучший фильм, но и получила два Оскара!
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Итоги 2021 года: лауреаты самых престижных кинопремий
Золотой глобус – 2021
Традиционно оглашение результатов Золотого глобуса велось из Beverly Hilton в Калифорнии. А вот второй локацией стал Нью-Йорк. Трансляция прошла в ночь с 28 февраля на 1 марта.
Среди полнометражных фильмов лауреатами премии стали:
- Лучшей драмой стала "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао.
- Лучшим сценарием признали фильм Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7).
- Лучшим режиссером стала Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников" (Nomadland).
- Золотой глобус за Лучший анимационный фильм получил мультфильм "Душа" (Soul).
- Лучшей мужской ролью в драме посмертно признали игру Чедвика Боузмана за "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom). В то время как приз за Лучшую женскую роль в драме получила Андра Рэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs Billie Holiday review).
Среди сериалов и шоу лауреатами Золотого глобуса в 2021 году стали:
- Лучший сериал (драма): "Корона" (The Crown)
- Лучший сериал (комедия или мюзикл): "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
- Лучший мини-сериал или телефильм: "Ход королевы" (The Queen's Gambit)
- Лучшая мужская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма: Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True)
- Лучшая женская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма: Аня Тейлор-Джой, "Ход королевы" (The Queen's Gambit)
- Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл): Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл): Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
- Лучшая мужская роль в сериале (драма): Джош О'Коннор, "Корона" (The Crown)
- Лучшая женская роль в сериале (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)
- Лучшая женская роль второго плана на телевидении: Джиллиан Андерсон, "Корона" (The Crown)
- Лучшая мужская роль второго плана на телевидении: Джон Бойега, "Маленький топорик" (Small Axe)
"Земля кочевников" 2021: смотрите трейлер фильма
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Оскар – 2021
26 апреля прошла онлайн церемония вручения Оскар-2021. Съемки кинособытия происходили не только в знаменитом Dolby Theatre, но и на железнодорожной станции Union Station Лос-Анджелесе. На шоу пришли номинанты премии Оскар, а также топовые актеры Голливуда, которые по очереди объявили всех лауреатов 93 церемонии премий Американской киноакадемии.Любопытно. Церемонию вручения кинопремии Оскар-2021, которую транслировал телеканал АВС, посмотрело рекордно низкое количество американцев – всего 9,85 миллиона. Это на 58% меньше, чем в 2020 году. Еще ни разу аудитория Оскара не опускалась ниже 10 миллионов зрителей.
Победители Оскара-2021
Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец")
Энтони Хопкинс стал лучшим актером премии Оскар уже во второй раз. Первую золотую статуэтку он получил еще в 1992 году за роль серийного убийцы в фильме "Молчание ягнят". Актер так и не явился ни виртуально, ни лично на церемонию Оскар-2021. Поэтому одно из самых грандиозных событий завершили обещанием передать награду ее владельцу. Уже после церемонии награждения представитель актера сообщил, что ему предстояло присоединиться к мероприятию дистанционно, однако он спал, когда его объявили победителем. О том, что он обладатель Оскара-2021, Энтони Хопкинс узнал в 4 утра, когда его разбудил товарищ.
Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
Вошла в историю 93 премии Оскара и Фрэнсис МакДорманд. Актриса завывала, как волк на сцене, и произнесла самую короткую речь на церемонии.
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Лучший фильм – "Земля кочевников"
Во второй раз в истории Оскара женщина-режиссер победила в номинации "Лучший фильм". Это не вызвало удивления у экспертов, ведь все ожидали, что именно Хлоя Чжао заберет главную статуэтку вечера.Важно. В Китае запретили писать о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021. Лишь одно крупное англоязычное издание Китая написало о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021 – Global Times. В статье режиссера призвали стать "более зрелой".
Лучший режиссер – Хлоя Чжао "Земля кочевников"
Одну из главных номинаций Оскара ожидаемо завоевала Хлоя Чжао. Ее фильм "Земля кочевников" уже успел покорить весь мир. В речи режиссер отметила, что верит в то, что все люди рождаются хорошими. Поэтому в ленте она хотела еще раз это подчеркнуть.
Хлоя Чжао / Фото Getty Images
Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной" Томаса Винтерберга
Лучший анимационный фильм – "Душа"
Лучшие визуальные эффекты – "Довод" Кристофера Нолана
Интересно Победители Оскара-2021: список лауреатов престижной премииВажно. Украина выдвинула на Оскар-2022 фильм Наталки Ворожбит "Плохие дороги"
Каннский кинофестиваль – 2021
Каннский кинофестиваль, который ежегодно объединяет любителей кино и популярных звезд во Франции, отгремел с 6 по 17 июля 2021 года. Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран, Тахар Рахим и другие вместе с главой жюри Спайком Ли объявляли долгожданный список победителей.
"Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.
Джулия Дюкорно / Фото из инстарама фестиваля
Гран-При Каннского фестиваля 2021 получили два фильма "Герой" режиссера Асгара Фархади и "Купе №6" режиссера Юго Куосманена.
Приз в категории "Лучший режиссер" получил Леос Каракс с фильмом-хедлайнером кинофестиваля – "Аннет", с Марион Котияр в главной роли.
Приз жюри получили также две картины "Память" режиссера Апичатпона Вирасетакула в главной роли с Тильдой Суинтон и "Колено Ахед" режиссера Надава Лапида.
Награда за лучший сценарий этого года досталась киноленте "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.
Лучшим актером Каннского кинофестиваля в 2021 году назвали Калеба Лэндри Джонса за яркую игру в фильме "Нитра" режиссера Джастина Курцеля.
Лучшей актрисой стала актриса Ренате Рейнсве за фильм "Худший человек в мире" режиссера Йоакима Триера.
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Французско-швейцарско-украинская комедийная драма "Ольга" Эли Граппа, которую показали в программе "Недели критики" во время 74-го Каннского кинофестиваля, получила приз сообщества писателей и композиторов SACD.
Жюри 74-го Каннского кинофестиваля также признало фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы лучшей документальной лентой.
Венецианский кинофестиваль – 2021
Венецианский международный кинофестиваль по счету 78-й. Он стартовал 1 сентября с премьеры фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери".
Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля получила лента "Событие" режиссера Одри Диван.
Одри Диван / Фото из инстаграма фестиваля
Обратите внимание Главные премьеры 78-го Венецианского кинофестиваля
Мировая премьера экранизации романа Фрэнка Герберта "Дюна" режиссера Дэни Вильнева состоялась 3 сентября 2021 года на 78-м международном Венецианском кинофестивале. Зрители оценили картину 7-ми минутными овациями, а также поделились своими первыми впечатлениями в сети.
Также 3 сентября 2021 года состоялась премьера фильма Пабло Ларрейна о принцессе Уэльской Диане под названием "Спенсер". Какова была реакция критиков и журналистов, кто уже смотрел фильм – читайте на Кино 24.
Гран-при жюри получил фильм "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино.
Серебряного льва в номинации лучший режиссер получила режиссер Джейн Кампион за фильм "Сила собаки".
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила Пенелопа Крус за роль в фильме "Параллельные матери" режиссера Педра Альмадовара.
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Эрик Матти за роль в фильме "На работе" режиссера Эрика Матти.
Лучшим сценарием фестиваля стала лента "Потерянная дочь" режиссера Мэгги Джилленхол.
Фильм "Цензорка" (107 mothers) словацкого режиссера Петера Керекеша, который создан в сотрудничестве с Украиной, получил на 78-м Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты" приз за лучший сценарий. Сценарий фильма написал Иван Остроховский.
"Событие" 2021: смотрите трейлер фильма