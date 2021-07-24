"Вандавижн", "Локи": современные фильмы и сериалы 2021 года с украинской озвучкой
Источник:24 канал
Очень приятно смотреть фильм в оригинале, если ты хорошо владеешь иностранным языком. Однако, когда есть непреодолимое желание посмотреть самые ожидаемые ленты на украинском – редакция Кино 24 составила список современных фильмов и сериалов, которые качественно озвучили на украинском языке. Вперед, к просмотру!
Часто мы обращаем внимание на тон голоса того, кто озвучивает, интонации, акценты – и это действительно очень важно для качественного озвучивания фильма или сериала, ведь они передают все настроение фильма. Если вы обожаете качественное кино на украинском, то этот список для вас! Мы постараемся вас не разочаровать.
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Список современных фильмов и сериалов 2021 года с украинской озвучкой
В нашей стране сериалы и фильмы качественно озвучивают такие компании:
- "Цікава ідея";
- "Гуртом";
- HDrezka и другие.
Сериалы
- "Почему женщины убивают" (второй сезон, комедия-криминал, реж. Марк Черри);
- "Локи" (боевик, фэнтези, реж. Кейт Херрон);
- "Люпен" (детектив, драма, реж. Марсела Саид, Людовик Бернард, Луи Летерье);
- "ВандаВижн" (фэнтези, комедия, реж. Мэтт Шекман);
- "Сладкоежка" (фэнтези, приключения, реж. Джим Микл, Тоа Фрейзер, Робин Грейс);
- "Сокол и Зимний солдат" (боевик, фантастика, реж. Кари Скогланд);
- "Чудотворцы" (третий сезон, комедия, фэнтези, реж. Дэн Шимпф, Райан Кейс, Морис Меребл, Йорма Такконе);
- "Погоня за любовью" (драма, реж. Эмили Мортимер);
- "Постоялец из космоса" (детектив, комедия, реж. Шеннон Колыи, Дженифер Фанг, Дэвид Добкин);
- "Уокер" (вестерн, реж. Стив Робин);
- "Кларис" (криминал, драма, реж. Димейн Дэвис, Майа Врвило);
- "Судьба: Сага Винкс" (фэнтези, приключения, реж. Лиза Джеймс-Ларссон, Анна Куинн, Стивен Вульфенден);
- "Разочарование" (второй сезон, анимация, реж. Мэтт Грюнинг и другие).
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Фильмы
- "Друзья. Воссоединения" (документальный, комедия, реж. Бен Уинстон);
- "Год, изменивший мир" (документальный, реж. Том Берд);
- "Лига Справедливости Зака Снайдера" (экшн, приключения, реж. Зак Снайдер);
- "Круэлла" (криминал, комедия, реж. Крейг Гиллеспи);
- "На высотах Нью-Йорка" (мюзикл, реж. Джон М. Чу);
- "Черная вдова" (боевик, фантастика, реж. Кейт Шортланд);
- "Гнев человеческий" (триллер, боевик, реж. Гай Ричи);
- "Никто" (криминал, боевик, реж. Илья Найшуллер);
- "Мавританец" (триллер, драма, реж. Кевин Макдональд);
- "Телохранитель жены киллера" (комедия, реж. Патрик Хьюз);
- "Белый тигр" (драма, криминал, реж. Рамин Бахрани);
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- "В мире белые Айлиш" (байопик, музыкальный, реж. Р. Дж. Катлер);
- "Палмер" (драма, реж. Фишер Стивенс).