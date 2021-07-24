"Вандавижн", "Локи": современные фильмы и сериалы 2021 года с украинской озвучкой

Очень приятно смотреть фильм в оригинале, если ты хорошо владеешь иностранным языком. Однако, когда есть непреодолимое желание посмотреть самые ожидаемые ленты на украинском – редакция Кино 24 составила список современных фильмов и сериалов, которые качественно озвучили на украинском языке. Вперед, к просмотру!

Часто мы обращаем внимание на тон голоса того, кто озвучивает, интонации, акценты – и это действительно очень важно для качественного озвучивания фильма или сериала, ведь они передают все настроение фильма. Если вы обожаете качественное кино на украинском, то этот список для вас! Мы постараемся вас не разочаровать.

Это интересно Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов в Украине

Список современных фильмов и сериалов 2021 года с украинской озвучкой

В нашей стране сериалы и фильмы качественно озвучивают такие компании:

"Цікава ідея" ;

; "Гуртом" ;

; HDrezka и другие.

Сериалы

Интересно Угадаете ли из какого кино Локи: тест для настоящих фанатов принца Асгарда

Фильмы

Важно Где посмотреть популярные сериалы, номинированные на премию Эмми-2021